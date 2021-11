Estrutura rodoviária do País dificulta Agronegócio

Produtores agrícolas devem criar cooperativas e outras associações para melhor enfrentar os desafios do sector, com particular atenção ao problema de escoamento das mercadorias, apontou o Presidente do Conselho de Administração (PCA) da AJS Transporte e Logística, Luís Silva na passada quarta-feira (24), ao participar do Agro Summit 21, realizado pela Seiva.

Luís Silva avançou que a medida permitirá aos mesmos aumentar o poder de negociação diante dos fornecedores, bem como, estudar e implementar diferentes formatos para melhorar o transporte dessas mercadorias.

Por outro lado, o empresário do sector dos transportes aproveitou o momento para evidenciar que a problemática da rede rodoviária no País afecta não só os produtores agrícolas, mas de igual modo os operadores do sector. As actuais condições rodoviárias tornam o transporte dos produtos agrícolas difícil, com custos operacionais e de exploração das frotas elevados. O que reduz a capacidade de recuperar o investimento feito.

“A problemática da rede rodoviária em Angola faz com que as velocidades médias dos camiões que fazem a transportação dos produtos sejam velocidades médias muito baixas, o que não permite tirar uma maior rentabilidade dos meios”. Luís Silva falava durante o painel sobre “A importância da rede logística na cadeia de valor do agronegócio”, no evento realizado recentemente pela SEIVA, sob o tema central o “Agronegócio como Sector Estratégico do Desenvolvimento Sustentável em Angola”.

De acordo com o gestor, existem actualmente no País cerca de 30 empresas de transporte e as mesmas atravessam dificuldades de infra-estrutura, envelhecimento da frota, falta de capacidade de renovação provocadas por questões económicas, e o agravante do acesso as divisas que impedem a importação dos meios.

Faz saber que estes impasses levam a “bancarrota” estas empresas, pois não conseguem resistir ao ambiente de negócios agressivo neste sector.

“Esta é uma preocupação muito grande, não só a nível de transporte de produtos agrícolas, mas, até mesmo para servir outros sectores, o sector da construção, transportação, e combustível”, ratificou. “O estado das estradas para chegar aos centros de produção agrícola não são aquilo que nós desejávamos que fosse”.

Cooperação Angola e União Europeia

A Chefe Adjunta da Coordenação União Europeia em Angola, Isabel Émerson, afirmou que ao nível da cooperação entre a União Europeia e Angola, a agricultura e o agronegócio jogam um papel importante.

Isabel Émerson foi uma das prelectoras do evento, num painel que abordava sobre as oportunidades de acesso ao mercado europeu. A mesma adiantou que a União Europeia tem um projecto na área de acesso ao financiamento junto do INAPEM, este projecto é um grande apoio as micro e pequenas empresas em Angola, e que há outros projectos que terão grandes oportunidades de colaboração, cooperação e trocas mútuas.