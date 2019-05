“Este é o melhor momento para investir no País” diz João Lourenço

O evento contou com a presença de pouco mais de uma dezena de investidores e 25 atletas inscritos no torneio que serve de mote para promover o turismo nacional e captar investimentos para alavancar o sector.

“Uma tacada para alavancar o turismo e diversificar a economia”, foi assim descrito o momento de abertura do Presidente Golfe Day que aconteceu hoje em Luanda no campo de golfe dos Mangais com o patrono do evento, o Presidente da República, João Lourenço, a dar a tacada inaugural.

Na qualidade de anfitrião, João Lourenço asseverou que agora é o melhor momento para investir em Angola, justificando estarem criadas as condições para uma são concorrência no País uma vez que os monopólios foram extintos.

Fez saber ainda que os investidores interessados em apostar no crescimento do País podem contar não só com um ambiente económico que cada vez mais se torna propicio como também com um conjunto de reformas que culminarão no sucesso dos seus investimentos.