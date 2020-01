Estado paga 847 mil milhões Kz em atrasados até 2021

O Executivo desenvolveu a Estratégia de Regularização de Atrasados 2013-2017 com objectivo de liquidar todos os atrasados contraídos neste período pelo Estado junto dos seus fornecedores até 2021.

No início de 2018, o stock de atrasados estava em cerca de 1,6 biliões Kz, valor que, após regularizações feitas ao longo desse ano, baixou para 1,2 biliões Kz no início de 2019, tendo entretanto sido regularizado 393 mil milhões Kz até Novembro do ano passado, ficando assim em falta cerca de 847 mil milhões Kz. Estes montantes foram regularizados com recurso à Conta Única do Tesouro (CUT), Obrigações do Tesouro e Compensação Fiscal, apesar das dificuldades próprias do ambiente económico actual, no qual se destacaram, durante o ano passado, a crescente desvalorização da moeda nacional e as fortes restrições de tesouraria, que condicionaram e prolongaram as negociações com os credores.

Recentemente, foi divulgado o primeiro de uma serie trimestral de relatórios sobre a execução da Estratégia de Regularização da Dívida, onde o Executivo assume ser imprescindível não só a adopção de medidas que permitam a liquidação total dos atrasados, mas também que permitam a não acumulação de novas dívidas.

A criação, no Ministério das Finanças (MinFin), da figura dos controladores orçamentais, as melhorias no processo de preparação do Orçamento, tornando-o mais realístico e transparente, e a melhoria no processo de programação financeira, anual, trimestral e mensal, são algumas das acções que têm permitido evitar a acumulação de atrasados.

“O MinFin tem efectuado um esforço substancial para pagar todas as ordens de saque no mês em que são emitidas. Actualmente, a maior parte das ordens de saque não prevalecem sem pagamento acima dos dois meses desde a data da sua emissão”, lê-se no documento.

O Executivo também está a preparar a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), consubstanciada na instituição dos instrumentos de gestão das finanças públicas, que servirá de base para materialização da Estratégia de Desenvolvimento de Longo Prazo, em articulação com os instrumentos do Sistema Nacional de Planeamento de curto e médio Prazo.

No documento, o Estado faz mea culpa e assume que a acumulação de dívidas em atraso tem um efeito negativo grave sobre a economia nacional. Um grande fluxo de pagamentos em atraso pode disfarçar o verdadeiro tamanho do défice público, reduzir significativamente o impacto da política fiscal sobre a procura agregada e prejudicar o esforço pela recuperação da estabilidade macroeconómica.

A acumulação de atrasados é o efeito mais visível e palpável da urgência em se gizar políticas voltadas para a consolidação fiscal. “As consequências económicas da acumulação persistente de atrasados podem ainda incluir a redução do crescimento económico, o aumento do custo da prestação de serviços, a redução ou interrupção da prestação de serviços públicos, o aumento das taxas de juros e a redução da confiança na política fiscal”, assume o Governo. Mais informações no Jornal Mercado já nas bancas.