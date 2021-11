Estado não privatiza TAAG até antes de 2022

A TAAG (Linhas Aéreas de Angola) não será privatizada antes de 2022, face ao ambiente económico internacional, assegurou o presidente do Conselho de Administração do IGAPE, Patrício Vilar, na 6ª edição do “Conversas com Rumo”.

Para o processo de privatização da TAAG, disse, o Estado vai adoptar o modelo aplicado à Sonangol e Endiama. “Trata-se de empresas estratégicas e de um valor financeiro elevado, acreditando-se que nas actuais circunstâncias deve haver poucos ou quase ninguém com interesse em comprar com o preço real de um dado activo”.

Patrício Vilar sustenta a afirmação acima, alegando que vender uma companhia de aviação nos dias que correm é não fazer nada, porque ninguém vai comprar. “Sejamos directos em assumir que não há compradores, a aviação está a recuperar, mas levará tempo”, afirmou.