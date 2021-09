Estado investe mais de três mil milhões USD na reabilitação do corredor do Lobito

O Estado investiu cerca de 1,9 mil milhões USD na reconstrução do Caminho-de-ferro de Benguela (CFB) e na ligação com a República Democrática do Congo (RDC), segundo uma nota do Ministério dos Transportes chega à redacção do Mercado, num total de três mil milhões USD para a reabilitação do corredor do Lobito.

De acordo com o documento, a reactivação do Corredor do Lobito se insere no programa de reforço para a integração regional e materializar os compromissos da sub-região, com destaque para a possibilidade futura da interligação Atlântico-Índico com a conexão da via-férrea ao porto de Dar-es-Salaam, na Tanzânia.

A operação do Corredor do Lobito envolve investimentos adicionais ao longo do percurso férreo Lobito/Benguela/Luau, incluindo a integração da via-férrea contígua, a fronteira na República Democrática do Congo e a construção de um ramal para a República da Zâmbia.

O Governo abriu a possibilidade de gestão partilhada do Corredor do Lobito a empresas privadas, nesta quarta-feira (8) em Benguela, num evento presidido pelo Ministro dos Transportes, Ricardo Viegas D’Abreu, testemunhado pela Vice-governadora para o sector político, social e económico em representação do Governador da província de Benguela, Lídia Celma Gonçalves Machado Amaro.

Com a concessão o Governo pretende criar empresa de capital privado, uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), a ser controlada por operadores privados (ou por uma única entidade) e com participação minoritária do Estado.

À SPE serão atribuídas as responsabilidades de operação, exploração e manutenção da infra-estrutura da linha férrea do Lobito/Luau, o serviço ferroviário de transporte de mercadorias na linha férrea do Lobito/Luau, a construção, operação e exploração de dois terminais de trânsito de mercadorias de apoio serviço ferroviário de transporte de mercadorias na linha férrea do Lobito/Luau, sendo um deles no Lobito e outro no Luau.

O prazo de submissão de propostas ao concurso termina a 07 de Dezembro próximo, sendo que a concessão tem um prazo de 30 anos, período durante o qual o concessionário (SPE) vai assumir o transporte de grandes cargas com o maior predominância para minérios e combustíveis, enquanto o serviço público de transporte de passageiros e de pequena carga permanecerá sob gestão do Caminho de Ferro de Benguela.