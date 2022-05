Estado gasta 719,5 mil milhões kz com a contratação simplificada em Abril

O Estado gastou cerca de 719,5 mil milhões kz com a contratação simplificada em Abril de 2022, mais 438,7 mil milhões kz em comparação com o mês anterior, revelam os dados do Boletim Mensal da Contratação Pública, recentemente divulgado pelo Serviço Nacional da Contratação Pública (SNCP).

O SNCP registou 30 Procedimentos de Contratação Pública nesta modalidade, o que segundo cálculos do Mercado representa uma média de 23,9 mil milhões Kz em compras públicas.

Ainda no período em análise, foram registados quatro procedimentos dinâmico electrónico com valor estimado em 15,2 mil milhões Kz. Este procedimento moderno e democrático representou a segunda maior fonte de gastos no que respeita a compra de serviços e produtos por parte do Estado.

A contratação por via de concurso público teve um valor estimado de 10,4 mil milhões kz, resultantes de 10 PCP registadas, uma média de mil milhões Kz por “tipo”. Posteriormente os concursos limitados por convite custaram 1,8 mil milhões aos cofres do Estado.

Quanto ao destino das compras, no topo da lista figuram as aquisições de bens móveis, com 47% dos gastos. A aquisição de serviços custou 32% dos gastos, os gastos com empreitada de obras públicas foram de 16%, serviços de consultoria 3% sendo o menor peso, de 2%, com as privatizações.

De modo geral, em Abril de 2022 foram registados 88 Procedimentos de Contratação Pública (PCP) o que corresponde a uma redução de 20% em comparação com Março onde o número de procedimentos era de 110. Até ao momento foram registados um total de 406 PCP, em termos acumulados.

Desde o início do ano o maior número de PCP foi registado em Fevereiro com 137 tendo registado uma redução de 19,7% em Março e em Abri a diminuição foi de 20%.

Segundo o relatório do SNCP, foram registados dados referentes a cinco adjudicações de contratos que tiveram início em períodos anteriores.

Dos 63 PCP, aponta o documento, com a indicação do valor estimado, 30 PCP correspondem à contratação simplificada e representam 96% do total do valor estimado.

No que diz respeito a procedimento por órgãos, maior parte 80% dos procedimentos registados foram feitos pelos ministérios, segue-se os outros órgãos com 13% e por conseguinte o menor peso recai sobre os governos provinciais com 7%.