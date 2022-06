Estado emite menos títulos da dívida pública no mercado primário

O Estado emitiu títulos da dívida pública no valor de 504,4 mil milhões de Kwanzas até Abril de 2022, o que representa uma redução de (quase) 41%, face ao mesmo período de 2021, calculou o Mercado com base na informação disponibilizada pelo Banco Nacional de Angola (BNA).

Os dados do banco central indicam que até Abril do ano passado o Estado tinha emitido títulos da dívida pública num montante avaliado em pelo menos 857,2 mil milhões Kz; mais de 352,8 mil milhões Kz, em relação aos quatros primeiros meses de 2022.

Do total emitido no presente exercício económico, 18,6% (39,8 mil milhões Kz) corresponde a Bilhetes do Tesouro e 81,4% (410,6 mil milhões Kz) a Obrigações do Tesouro. Ao contrário do ano passado, o Estado recorreu à emissão dos respectivos instrumentos financeiros nos meses de Março e Abril, como apontam os dados do BNA.

Em 2021, segundo ainda a informação disponibilizada pelo BNA, o Estado emitiu Bilhete do Tesouro de Janeiro a Dezembro. As Obrigações do Tesouro foram até Novembro.

Ainda em relação ao exercício económico de 2022 (de acordo com os dados divulgados pela instituição governada por José de Lima Massano) a maior emissão de Bilhete do Tesouro ocorreu em Março (68,8 mil milhões Kz) e Obrigações do Tesouro no mês de Abril (245 mil milhões Kz).

Os dados do banco central ilustram que o Estado, nos primeiros quatro meses do presente ano económico, teve pouco interesse em se financiar mediante à emissão de títulos da dívida pública, face ao mesmo período de 2021, principalmente por via dos Bilhetes do Tesouro (valor mobiliário de curto prazo, que podem ser emitidos com maturidade até 364 dias).

A posição do Estado, relativamente ao recurso à dívida interna (titulada) no período analisado, é vista positivamente por especialistas, pois permite o sector empresarial privado obter mais financiamento das instituições financeiras, sobretudo da banca.

“Quanto menos o Estado recorrer ao endividamento interno (emissão de títulos da dívida pública), mais é a possibilidade de o investidor privado conseguir financiamento da banca ou de outras instituições de crédito”, esclareceu o economista Helbert Madeira, em declarações ao Mercado.

O recurso à dívida pública (interna) titulada, declarou , também tem outras implicações económicas, pois constitui um dos mecanismos para o controlo da inflação na economia.

“Se a quantidade de moeda em circulação na economia ou em poder do público ser vista como causa de inflação, recorre-se a emissão de títulos da dívida pública para se enxugar a liquidez”, afirmou o economista que considera esta estratégia das mais prudentes.

Como o Estado (disse Helbert Madeira) foi racional na emissão de títulos da dívida pública, nos primeiros quatros meses do ano, emitindo Bilhetes e Obrigações do Tesouro apenas em Março e Abril, há mais moeda em circulação na economia. “As instituições de crédito, sobretudo a banca, também têm mais dinheiro para emprestar às empresas e às famílias”.

Para Norberto Prata (economista), normalmente o Estado recorre à emissão do respectivo instrumento financeiro (dívida pública) para financiar o défice orçamental.

“Diferente dos últimos dois anos, o Estado dispõe de recursos suficientes para suportar as despesas públicas e fará recurso ao endividamento interno ou externo em situações extremas. A conjuntura internacional, conjugada com a estratégia gizada pelo Executivo permitiram ter almofada financeira.”, disse.

O volume da emissão de títulos no período em alusão (continuou) pode ser a definido, tendo em conta a sustentabilidade da dívida pública no presente exercício económico, em que se verifica a valorização do petróleo bruto no mercado internacional, permitindo o Estado obter mais receitas fiscais e sair da crise económica e financeira.

A apetência pelos títulos da dívida pública por parte das instituições de crédito, principalmente da banca, disse o economista, é um dos factores de limitação ao financiamento d o sector privado, razão pela qual o Executivo (no plano de estabilidade macroeconómico de 2018) traçou estratégia para evitar ou reduzir o recurso à mesma.

“O plano dizia que se deveria limitar a emissão de títulos da dívida pública de curto prazo e baixar as taxas de juro dos mesmos. Desta forma, haveria mais margem para que uma parte dos recursos dos investidores fosse direccionado à concessão de crédito à economia”, afirmou Norberto Prata.