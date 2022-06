Estado arrecada mais de 900 milhões USD em impostos com Angola LNG

O Estado angolano arrecadou, em 2021, mais de 900 milhões USD em impostos com o projecto Angola LNG (Gás Natural Liquefeito), informou, nesta quarta, em Luanda, o secretário de Estado para o Petróleo e Gás, José Alexandre Barroso.

Ao intervir na Assembleia Nacional durante a apresentação do Projecto de Lei que autoriza o Presidente da República a legislar sobre as Alterações do Regime Fiscal do Projecto Angola LNG, o secretário de Estado disse que o Executivo tem a preocupação de garantir rendimentos no processo de extracção dos minerais e de petróleo e gás.

Explicou também que o projecto Angola LNG inicialmente foi concebido para evitar a queima de gás e responder a questões ambientais, procurando sempre algum retorno para os cofres do Estado.