Estado arrecada 1,6 biliões Kz dos grandes contribuintes

As empresas da lista dos grandes contribuintes entregaram ao Estado angolano, em 2021, receitas não petrolíferas avaliadas em 1.6 biliões Kz, 45% do total arrecadado, informou o presidente do Conselho da Administração Geral Tributária (AGT), José Vieira Nuno Leiria.

O gestor, que falava no final de uma reunião promovida pelo Ministério das Finanças com os grandes contribuintes, disse que a iniciativa da ministra Vera Daves visou agradecer os esforços e a colaboração dos grandes contribuintes na arrecadação de receitas, assim como encorajá-los no sentido de continuarem a cooperar com o Estado.

José Leiria explicou que a redução da lista dos grandes contribuintes tem a ver, entre outros aspectos, com a necessidade de maior interacção e cooperação com esta classe de tributados por ser também um grupo que dinamiza e influencia outros na arrecadação de receitas.

Essa iniciativa do ministério, segundo o PCA da AGT, surge numa altura em que a lista de grandes contribuintes foi actualizada, nesse mês de Março, de 445 para 390 empresas cadastradas nesta classe de contribuidores.

Em relação aos pequenos contribuintes, disse que estes contribuíram com 55% do total da receita não petrolífera, sendo a maior porção, embora não tenha revelado o valor desse grupo.