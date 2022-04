Especialistas defendem que questões estruturais condicionam metas de inflação

A posição do economista e docente universitário contrapõe a de Carlos Resende, vice-director do África Training Institute (ATI) que, ao intervir no seminário, defendeu que o BNA tem todas as condições técnicas criadas para implementar o regime de metas de inflação que concorram para a anulação das expectativas inflacionárias.

“A referida instituição tem sido criteriosa nas reformas que a elevam para os mesmos patamares em que se encontram as congéneres internacionais”, disse o vice-director do ATI, em oposição a Fernandes Wanda, que se mostra céptico, quanto aos resultados do Aviso nº 10 do BNA, cujo propósito é facilitar o financiamento à economia real.

“Essa intervenção pode não dar os resultados esperados uma vez que Angola não possui infraestruturas produtivas, estradas e fácil acesso a energia e água, que tornam viáveis os investimentos no sector produtivo. ” O economista Daniel Sapateiro concorda com a visão de Carlos Resende, mas chama atenção para a necessidade de se fazer reformas estruturais na educação, saúde, justiça e na economia com a publicação e partilha das áreas que Angola deve investir e actuar nos próximos 30 anos.

“Trata-se de uma medida administrativa. A redução efectiva da taxa de inflação passa pelas medidas já tomadas em sede do OGE com a redução das taxas do IVA, a intervenção da Reserva Estratégica Alimentar, mas também por via da produção interna, em particular, alimentar, ferramentas, máquinas, materiais de construção”, disse.

Heitor Carvalho, director do Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola (CINVESTEC) contraria o argumento apresentado por Carlos Resende, segundo o qual “o princípio de que a política monetária não afecta a estrutura da economia, pois, as questões estruturais, na maioria das vezes, se sobrepõem a reverter situações de baixo crescimento” por estar longe de ser provado.

Heitor Carvalho é de opinião que num país com deficit de produção interna, face ao consumo só há três soluções possíveis. “Primeira - consiste em aumentar a dependência das importações, o que depende de forma simplificada do crescimento das exportações; segunda - é aumentar a produção interna e a terceira - pauta-se em reduzir o consumo. O economista avança ainda que a solução de Carlos Resende e do FMI tem sido sempre oscilar entre a primeira e a terceira solução. “Reduzir o consumo foi a receita destes últimos 6 anos de recessão”.

Agora que há dinheiro para importar, não devido à acção do FMI (como tentam fazer crer), mas a guerra na Europa, passou a ser a dependência das importações, mascarada sob os lemas de combate à inflação e livre actuação do mercado.

O economista defende que estas duas políticas são, na verdade, as faces de uma mesma moeda, que cai virada de um lado ou outro apenas em função da conjuntura internacional.

Ainda para Heitor Carvalho, a única solução nacional é a segunda, uma política activa de crédito ao investimento que faça crescer a produção interna e uma política de protecção da produção interna, através da estabilidade cambial e de uma pauta aduaneira que equilibre a competitividade nacional e a concorrência externa.

Fernandes Wanda acrescenta igualmente que a inflação em Angola é resultado da fraca oferta interna, redução das importações devido a queda do preço do petróleo problema que foi agravado pela pandemia da COVID-19. As

condições técnicas não são suficientes sem que as questões estruturais estejam resolvidas.