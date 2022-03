Especialistas consideram prematuro adopção de política monetária expansionista

A conjuntura político-económica internacional tem favorecido o País, pelo facto de o petróleo a alcançar máximos históricos face aos últimos cinco anos. O cenário económico nacional tem registado igualmente “bons momentos”, como apontam especialistas, nomeadamente crescimento do PIB, estabilidade cambial e equilíbrio orçamental.

Perante este panorama, a discussão em torno da adopção de uma política monetária expansionista ganhou novos contornos. Especialistas ouvidos pelo Mercado divergem quanto à necessidade do Banco Nacional de Angola (BNA) adoptar uma política monetária expansionista, face ao actual cenário económico que o País vive.

A opinião dos especialistas surge numa altura em que o preço do barril do petróleo chegou a ultrapassar barreira dos 100 USD e o Kwanza aprecia, face às moedas fortes.

Em entrevista à TV Zimbo, o governador do BNA, José de Lima Massano, afirmou que uma política mais relaxada não resultaria em mais crédito à economia, pelo contrário resultaria em mais inflação e mais “moeda solta” na economia, o que levaria a maior pressão sobre a taxa de câmbio.

“Uma política monetária restritiva é valida quer para a estabilidade de preços, quer para a estabilidade cambial. Se tivermos uma política monetária expansionista não vai resultar em mais crédito porque o crédito depende de condições objectivas para o seu aumento”, apontou.

Massano acrescentou que ao abrigo do aviso 10 foi criado um conjunto de incentivo para os bancos comerciais concederem crédito.

“E foi necessário esse movimento porque houve um período que se deixou de conceder crédito ao sector real da economia porque tivemos uma alteração, com as dificuldades que o País foi tendo, foram tomadas diversas medidas dentre as quais o aumento do endividamento que parte dele foi feito com recurso à banca ”, evidenciou.

Ouvido pelo Mercado, o director do Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola (CINVESTEC), Heitor Carvalho, considerou prematuro ter uma política expansionista do consumo e acrescenta que nunca foi prematuro ter uma política expansionista do crédito.

O também economista disse não haver estabilidade no mercado cambial. “O dólar depreciou 17% face ao Kwanza entre 31 de Dezembro do ano passado e 15 de Março deste ano. O BNA devia estabilizar os câmbios para não voltarmos a uma economia dependente das importações e criar reservas cambiais para os tempos difíceis”, sustentou.

“A inflação e a depreciação do Kwanza são, no essencial, o resultado do deficit de oferta (produção) face à procura. Nestas circunstâncias, só uma política expansionista de crédito à produção em simultâneo com uma política restritiva de crédito ao consumo pode funcionar”, acrescenta.

Segundo Heitor Carvalho, a depreciação cambial foi resultado dos preços do crude e da falta de políticas certas para a promoção da produção, entre as quais uma política expansionista de crédito.

“O problema é que o FMI não distingue o que é crédito ao consumo e à produção. Não conseguem imaginar políticas diferenciadas de crédito e então, só lhe resta reduzir o dinheiro em circulação e deprimir a economia”, sublinhou.

Segundo o economista, o fluxo de rendimentos do petróleo valoriza o Kwanza e pode tornar a importação mais barata, como resultado, os preços de tudo o que é importado descem, a inflação diminui e depois o BNA pode pensar em ter uma política expansionista.

“A produção interna desloca, naturalmente, a âncora para a importação. Quando os rendimentos petrolíferos descerem (devido aos preços ou à produção) o Kwanza volta a depreciar.

Com o Kwanza depreciado reduzem-se as importações e a produção interna, baseada nas importações, declina. Voltamos a entrar num ciclo de recessão e inflação como aconteceu nos últimos 6 anos”, reforçou.

Daniel Sapateiro (economista) disse que é necessário aguardar por mais dois ou três meses a situação do petróleo, a guerra na Ucrânia, os factores internos e externos e esperar que o Executivo e o BNA se reúnam com todas as informações e tomem as melhores decisões, sem perder de vista que a economia é feita de ciclos.

“Em tempos de «fartura» devemos gastar um pouco mais, pagar a quem devemos para baixar o custo da dívida a sobre a riqueza (PIB) para que em tempos recessivos, possamos ter tesouraria para tempos de maior exigência social”, defendeu.

Para Daniel Sapateiro, numa altura em que a economia dá sinais de saída da recessão, o BNA pode adoptar a política monetária expansionista para estimular o crescimento.

“O estímulo que o BNA tem é de poder reduzir a taxa base dos actuais 20%. Esta é a principal «arma», que deve ser usada com sabedoria e no timing certo, não é agora, até por que o aumento dos salários ainda não se fez sentir”, afirmou.

“É imperioso que a apreciação do kwanza não nos traga ilusões”

O também economista Maximiano Muende concorda com os economistas acima citados, para além de prematura considerou inoportuno o BNA praticar uma política monetária expansionista neste momento.

“É imperioso que a apreciação do kwanza não nos traga ilusões. A apreciação do kwanza pode influenciar o BNA a adoptar uma política monetária ligeiramente expansionista, ainda mais com o advento das eleições, quero acreditar que o BNA é racional e suficientemente idóneo para tomar uma medida tão arriscada e susceptível de aumentar significativamente os níveis de inflação já existentes”, disse Maximiano Muende.

Muende acrescentou ainda que a posição assumida pelo BNA até aqui está correcta.

Segundo Maximiano Muende, o BNA não alcançou ainda o objectivo desejado de acordo com as metas de inflação que tem vindo a fixar, por esse motivo o banco central continua a adoptar uma política monetária restritiva.

“Enquanto não se conseguir controlar a inflação e mantê-la a níveis baixos, a política monetária restritiva será sempre a opção número 1 do BNA”, afirmou.

“Hoje, já se começam a ouvir novos programas cujo objectivo é o financiamento de micro e pequenas empresas com capital de risco, essa prática, embora necessária, conjectura uma alteração da política monetária. É uma espécie de adaptação a um cenário mais eleitoralista donde se acresce o risco de haver utilização ineficiente dos recursos financeiros, bem como, de aumento da inflação”, alertou.

Para o economista e consultor Augusto Fernandes, a política monetária e cambial levada a cabo pelo BNA apresenta alguns indicadores confusos, “se por um lado, por meio do aviso 10 dá sinais de uma política monetária expansionista, por outro lado por intermédio da alta taxa de depósito compulsório a política monetária apresenta uma tendência restritiva”.

Apelou para a necessidade de o banco central continuar a aplicar a política monetária restritiva, para quando o próximo ciclo de crise chegar aplicar a política expansionista.

“Quando uma economia consegue uma boa preparação em momentos de bonanças económica, durante o período de crise consegue assegurar os indicadores económicos por mais tempo”, sustentou.

Já o economista e pesquisador, Porfírio Muacassange, acredita que diante do actual cenário, a adopção de uma política monetária expansionista “não parece ser” o objectivo do Banco Central no curto prazo.

“Se tivéssemos de adoptar uma política monetária expansionista, é claro que devíamos aceitar alguma inflação e numa modalidade de «quantitative easing» como uma acção convencional de política monetária, fazendo com que o BNA compre títulos com maturidades longas, no mercado aberto, acrescendo a oferta de moeda e logicamente, incentivar empréstimos e investimentos”, argumentou.

Segundo o pesquisador, esta medida acrescentaria novos recursos monetários à economia, que serviria também para reduzir as taxas de juros, para além de criar uma expansão significativa não balanço do Banco Central: “No nosso entender, essas medidas promoveriam o crescimento económico robusto no longo prazo”.

Por sua vez, o economista Pedro Yala, defende que o momento deve ser de cautela e de criação de condições internas para quando, eventualmente, a situação deixar de ser favorável para Angola, o País esteja em condições de absorver ou minimizar o impacto dos shocks económicos.

Yala explica que o petróleo é uma commodity, cuja variabilidade ou estabilidade do preço, depende de uma série de factores exógenos, que vão desde o económico ao político.

“Já tivemos momentos similares a este (de subida considerável do preço do petróleo) aquando dos problemas entre os EUA e o Irão ou sobretudo, com a Venezuela”, sublinhou.

“A actual conjuntura do preço do petróleo, apenas favorece os países produtores, que não são a maioria no mundo, o que nos deve levar a compreender que a nível internacional, não há interesse em manter os actuais níveis de preços do petróleo”, acrescentou.

Pedro Yala defende a necessidade de aproveitar o momento, para se transmitir sinais mais fortes de financiamento ao sector produtivo, com a identificação de novos players, para além do fortalecimento dos que já actuam no mercado.

O economista Eduardo Manuel discorda dos demais que consideram o momento prematuro para adopção da política monetária expansionista.

“Não é prematuro o BNA pensar numa política monetária mais expansionista, pelo facto de o actual cenário económico exigir que se estimule a adesão ao crédito ao investimento, através da diminuição das taxas de juro, para se promover a diversificação da economia”, defendeu.

“Uma política monetária expansionista ajudaria na concessão de crédito, visto que a actual política monetária restritiva não tem sido favorável no investimento e consumo”, concluiu.