Espanha quer proibir venda de carros a gasolina e gasóleo a partir de 2040

No programa de governo estabelecido em parceria com o partido Podemos, o PSOE apresenta um total de 390 medidas para o futuro, afirma o jornal espanhol ‘El Mundo’, entre as quais se inclui a proibição da venda de carros a gasolina e gasóleo.

A partir de 2040, os cidadãos espanhóis não podem vender os seus carros a gasolina e gasóleo, estabelece o programa para o meio ambiente. O ponto 256 de 390 promete a proibição “da venda, em Espanha, de carros de turismo e comerciais leves com emissões directas de dióxido de carbono, excluindo os registados como veículos históricos, desde que utilizados para fins não comerciais”.

Esta medida está de acordo com as declarações da ministra da Transição Ecológica, Teresa Ribera, no ano passado, embora a ministra tenha assegurado que a proibição não estava contemplada no Plano Nacional Integrado de Energia e Clima. As associações do sector automobilístico afirmaram que não estão de acordo com o programa, sendo este uma “irresponsabilidade”. À semelhança de Portugal, a venda de carros está em queda há vários meses.

Sanchez parece querer mostrar uma dura posição contra os veículos de combustão fóssil, estando a favor da electrificação, tal como outros governantes europeus. “Será lançado um plano de ajuda económica para o veículos eléctrico, estável e ininterrupto, impedindo que as vendas se concentrem em períodos temporais específicos ou fique paralisado até às novas ajudas, como se sucede actualmente.