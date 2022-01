Espanha quer aumentar salário mínimo para 60% do salário médio em 2023

O Governo espanhol quer aumentar remunerações mais baixas para mil euros mensais ainda este ano, para que os trabalhadores não percam poder de compra, para 2023, propõe uma nova subida para que o salário mínimo chegue a60% do valor do salário médio.

Segundo o Jornal de Negócios, esta medida consta da agenda reformista apresentada esta terça-feira pelo Governo liderado por Pedro Sánchez, onde estão listadas as prioridades legislativas para este ano. A subida do salário mínimo é a grande bandeira do Executivo e deverá ser a primeira iniciativa que o Ministério do Trabalho vai levar a Conselho de Ministros.



Com o salário mínimo espanhol actualmente fixado nos 965 euros, a proposta do Executivo de Pedro Sánchez é de que haja uma subida de 35 euros. A iniciativa será discutida com os parceiros sociais, numa altura em que os sindicatos têm vindo reclamar esse aumento para que os trabalhadores espanhóis não percam poder de compra.



Caso a proposta venha a avançar ,o salário mínimo deverá aumentar ainda em Janeiro, porém, ainda não se sabe se terá efeitos retroactivos.

O valor final do salário mínimo proposto pelo Governo para 2023 poderá situar-se entre 1 011 e 1 049 euros por mês, estando dependente da evolução salarial.