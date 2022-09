Espanha anuncia redução do IVA do gás de 21% para 5%

O governo espanhol anunciou, esta quinta-feira, uma redução do IVA do gás de 21% para 5% já a partir de Outubro. A medida vai vigorar até ao final do ano, mas não está afastada a hipótese de ser mais duradoura.

A medida tem como objectivo “baixar a factura do aquecimento das famílias espanholas”, disse o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, em declarações à Cadena SER, avança a Lusa.

O governante assegurou que o executivo espanhol “vai tratar sempre de proteger a classe média trabalhadora”.

Na mesma entrevista, Sánchez admitiu que a guerra na Ucrânia cria “incertezas” e que o dever do seu governo é dar certezas: “Sem entrar na euforia, mas não podemos cair no catastrofismo”.

Em meados de Agosto, a maior associação de consumidores de Espanha estimou que o mecanismo ibérico que limita o preço do gás usado para produzir electricidade evitou que os espanhóis pagassem “a factura da luz mais cara da história” em Julho.

O mecanismo começou a ser aplicado há dois meses, em 14 de Junho, e nesse período, os consumidores espanhóis viram as contas da luz aumentar, mas menos do que em outros países, como França ou Itália, e pagaram também menos pela electricidade do que em Março, logo a seguir ao início da guerra na Ucrânia, que agudizou a escalada dos preços da energia, explicou à Lusa Enrique García, porta-voz da Organização de Consumidores e Usuários (OCU) de Espanha.