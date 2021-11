Escassez de matérias-primas ameaça retoma do comércio mundial

As trocas comerciais a nível mundial vão continuar a aumentar até ao final do ano. A conclusão é de um relatório divulgado pela Organização Mundial do Comércio (OMC), que alerta para o risco de a escassez de matérias-primas e a travagem no transporte marítimo penalizarem a retoma do comércio mundial.

"Embora a recuperação acentuada e inesperada da procura em muitos países, devido aos gastos dos consumidores e estímulos fiscais e monetários, possa ter prejudicado a capacidade de transporte marítimo e as cadeias de abastecimento, a recuperação do comércio acelerou" este ano, lê-se no relatório da OMC sobre a resiliência do comércio mundial.

Depois de se ter registado uma queda de 5,3% em 2020, a OMC prevê que o comércio de mercadorias registe um crescimento de 10,8% este ano, consolidando-se assim o regresso a valores pré-pandemia. Também o comércio de serviços, que foi "desproporcionalmente devastado pela COVID-19", dá "sinais provisórios de recuperação".

A OMC indica que, apesar de a COVID-19 ter provocado uma "crise sem precedentes" no comércio, "não o desmantelou totalmente" nem provocou um "colapso sistémico em grande escala, como muitos tinham inicialmente previsto e temido".

"Após uma forte contracção no início da pandemia, à medida que os países procuravam conter a propagação da COVID-19 com confinamentos, fecho de fronteiras e restrições de viagens, os fluxos comerciais recuperaram, as cadeias de abastecimento estão a adaptar-se e a economia mundial está a começar a recuperar", nota, sublinhando que essa recuperação está a ocorrer a "velocidades desiguais".

A organização liderada por Ngozi Okonjo-Iweala sugere ainda que a resiliência do comércio face à COVID-19 não se deve a "um golpe de sorte isolado", mas é "uma característica inerente à actual economia globalmente integrada". Como as diferentes economias estão interligadas, podem "partilhar experiências e diversificar fontes de abastecimento".