Escassez de contentores trava exportação de 919 blocos de granito

O gestor-adjunto da empresa mineira nacional Rupsil, Cheldon Florindo, afirmou que no Iº semestre deste ano as exportações de granitos foram feitas de forma arrojadas, 1.291 blocos de granitos, resultando na arrecadação de 409 427 191 Kz.

O responsável que falava à imprensa, nesta semana, no âmbito da segunda fase da radiografia sobre as potencialidades do sector mineiro nacional, por um grupo de jornalistas angolanos, fez saber que das receitas arrecadadas nas exportações serviram para pagamento de impostos.

Esse resultado, apesar de ser obtido somente em seis meses, os níveis de facturação e tributação do primeiro semestre deste ano superaram os dados do exercício económico do ano passado, no qual as receitas fixaram-se em 367 532 546 Kz. Desse valor 40 678 992 Kz foram amortizados nos impostos.

Para o aumento da exploração mineira e reforço dos níveis de arrecadação de receitas, o gestor solicita o envio de contentores de Luanda para o Porto do Namibe ou Benguela, tidos como os principais pontos de partida das exportações da produção da referida região.

Salientou também a diminuição do preço do frete cobrado para o aluguer de um contentor, que varia ente 500 a 1.500 USD, em meio ainda de algumas restrições impostas pelas autoridades governamentais e pela lei, como entraves que têm dificultado a dinamização das exportações no País.

Por exemplo, citou que a nível da província da Huíla, as empresas são apenas autorizadas a transportar da zona de exploração para o porto do Namibe, via rodoviária, um bloco de granito por dia, durante o período nocturno.

Instalada na comuna da Quihita, no município da Chibia, província da Huíla, a pedreira da Rupsil denominada “Mina do Lucangue” entrou em funcionamento em 2017 e tem uma área de concessão de 50 hectares, dos quais quatro estão em exploração. Tem um investimento de 5 milhões USD (3.232.159.865,58 Kz) e emprega 52 trabalhadores, sendo 42 nacionais e 10 estrangeiros.

Nessa mina são explorados blocos de granito negro, que varia entre 12 a 14 toneladas (de 2.8 a 3.8 metros cúbicos/bloco), sendo que a maior parte desta rocha é exportada para a China.