Escalas de navios de cruzeiro em Cabo Verde aumentaram mais de 500% até Março

As escalas de navios de cruzeiro nos portos de Cabo Verde aumentaram mais de 500% no primeiro trimestre deste ano, face ao mesmo período de 2021, traduzindo-se num movimento de 17,6 passageiros, segundo dados oficiais.

De acordo com dados compilados hoje pela Lusa a partir de um relatório trimestral sobre o movimento portuário, elaborado pela empresa pública responsável pela gestão dos portos do arquipélago, Enapor, registaram-se 25 escalas de navios de cruzeiro de Janeiro a Março, mais de metade (13) das quais no Porto Grande, ilha de São Vicente.

Este movimento contrasta com apenas quatro escalas registadas no primeiro trimestre de 2021, período ainda fortemente condicionado pelas restrições às viagens internacionais devido à pandemia da COVID-19 -, que movimentaram então 2,4 passageiros.

O número de escalas de navios de cruzeiro aumentou 525% no primeiro trimestre e o movimento de passageiros cresceu 636%, face ao mesmo período de 2021, segundo os dados da Enapor.

A Lusa noticiou em Fevereiro que os portos cabo-verdianos esperam receber em 2022 mais de cem escalas de navios de cruzeiro, quase quatro vezes mais face a 2021 e próximo do melhor registo de sempre, entretanto condicionado pela pandemia.