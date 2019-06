Ericsson estima atingir 1,9 mil milhões de subscritores de 5G em cinco anos

Dentro de cinco anos, a quinta geração móvel (5G) deverá ter um total de 1,9 mil milhões de subscrições, de acordo com o Ercisson Mobility Report publicado este mês. “O crescente entusiasmo e dinamismo em relação ao 5G proporciona que a Ericsson venha a atingir mais de 400 milhões de subscrições adicionais de banda larga móvel otimizada, à escala global, até ao fim de 2024”, sublinhou a Ericsson, que também tem parcerias com telecom em Portugal.

A Ericsson é um dos principais fornecedores de materiais e dispositivos essenciais para a implementação do 5G e, por isso, a estimativa total feita agora pela tecnológica sueca representa um aumento de quase 27% face aos 1,5 mil milhões mencionados no relatório de novembro de 2018.

Com a aposta que a União Europeia está a fazer na implementação da quinta geração móvel, ao obrigar os Estados-Membros a terem infraestruturas e cobertura 5G já em 2020, a Ericsson espera, ainda, que a cobertura da nova tecnologia móvel abranja 45% da população mundial até ao fim de 2024.

“E tal pode chegar mesmo aos 65%, uma vez que a tecnologia de partilha possibilita a implementação do 5G em bandas de frequência LTE”, salientou a tecnológica sueca.

Aos números acresce uma previsão das regiões que mais rapidamente vão acolher o 5G: “É expectável que a adesão a subscrições de 5G seja mais rápida na América do Norte, com cerca de 63% das subscrições móveis antecipadas nesta região a ter origem no 5G, até 2024. Segue-se o nordeste asiático (47%), enquanto a Europa ficará em terceiro lugar neste ranking (40%)”, apontou a Ericsson.