Equilíbrio macroeconómico vai atrair investimentos e aumentar liquidez diz FMI

Angola deve permanecer no caminho do equilíbrio macroeconómico e criar as condições estruturais para melhorar o ambiente de negócios para atrair investimento e aumentar o fluxo de liquidez na economia, apontou ao Mercado o representante do FMI no País, Marcos Souto.

Souto falava a margem do Angola Innovation Summit, evento que decorreu quinta e sexta-feira de forma virtual, aclarou que com a estabilidade macroeconómica os investidores poderão fazer projecções, analisar o fluxo de caixa e decidir onde investir.

Realça que a busca pelo equilíbrio macroeconómico, com enfoque na contenção da inflação trará vantagens a nível da política cambial, o que em muito permitira as empresas melhorarem as suas operações e resultados. Em relação a melhoria do ambiente de negócios, salienta que os avanços neste campo permitirão aos bancos aumentar a confiança no mercado e a disponibilizar mais liquidez.

Cautela na contratação de novas dividas

Ainda a luz do Angola Inovation Summit, mas falando para a Lusa, Marcos Souto alerta para a capacidade de endividamento "muito limitada" do País, sublinhando que qualquer iniciativa de financiamento deve ser vista "de forma muito cautelosa" e aplicada em projectos com retorno económico adequado.

Já que os recursos são efetivamente escassos, a escolha dos projetos deve ser feita de forma muito criteriosa, considerando todas as dificuldades, não apenas económicas, mas que dizem respeito à população angolana, realçou.

O economista assinalou que o executivo tem sido "muito prudente nas contas públicas" e que fez um "esforço hercúleo no sentido de diminuir as despesas", mas "infelizmente" as receitas sofreram também um impacto bastante negativo devido aos efeitos da pandemia de COVID-19 e à forte dependência do petróleo.

O FMI concluiu recentemente a 5.ª avaliação do programa económico de Angola, apoiado por um acordo estendido no âmbito do Programa de Financiamento Ampliado, o que permitiu mais um desembolso de cerca de 770 milhões USD.

Sobre o AIS

Lançado em 2020, o Angola Innovation Summit (AiS) é uma plataforma internacional de conhecimento que conecta especialistas, líderes empresariais, policymakers, académicos, empreendedores e investidores, sem limites geográficos, e dá visibilidade às ideias e projectos tecnológicos e de inovação.

Num formato 100% digital, o AiS tem como finalidade promover a conscientização da inovação como factor-chave para a competitividade das empresas e para o desenvolvimento económico e social dos países, particularmente nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

O AiS é uma rede e espaço global de conhecimento, experiência, visibilidade e networking.