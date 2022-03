Entre a consolidação fiscal e o choque cambial

acordo alargado de três anos foi aprovado pelo board do FMI a 7 de Dezembro de 2018, e previa um desembolso no valor de 2.673 mil milhões de Direitos Especiais de Saque (cerca de 3,7 mil milhões de dólares na altura aprovação). O valor em si, para um país africano, era já um record assinalável. O objectivo era comum para ambas as partes, “correcção das distorções e dos desequilíbrios macroeconómicos”.

Nesta senda, a 19 de Dezembro de 2018, o Presidente da República, João Lourenço e a então Directora-geral do FMI, a toda poderosa Christine Lagarde encontraram-se em Luanda para firmar o acordo e abrir as portas do País para a implementação de um programa. Os sectores conservadores da vida pública mostraram-se atónitos e na expectativa para avaliar o desempenho, uma vez que o regime de avaliação, em caso negativo, poderia colocar o País numa situação avassaladora em termos financeiros e de credibilidade diante dos mercados.

O Programa de Financiamento Ampliado teve como suporte o Programa de Estabilização Macroeconómica desenhado pela equipa económica liderada pelo ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior.

O programa previa um vasto leque de metas e indicadores que deveriam ser alcançados e foram sendo avaliados semestralmente por uma equipa do Fundo Monetário Internacional que se deslocava regularmente ao País, numa primeira fase.

Com a pandemia em 2020, no segundo momento, as avaliações passaram a ser feitas com envolvimento directo da Representação do FMI em Angola e as reuniões passaram a decorrer em formato virtual, conta uma fonte do Banco Nacional de Angola. “Todas as revisões semestrais com a equipa técnica do FMI foram positivas”, refere a nossa fonte.

A pandemia, em 2020, decorria a terceira revisão, tornou possível a aprovação pelo board um pedido de Angola para um aumento do acesso adicional a 540 milhões de Direitos Especiais de Saque (cerca de 765 milhões de dólares no momento da aprovação) a fim de fazer face aos esforços do Executivo angolano para mitigar o impacto do COVID-19 e manter o rumo das reformas em curso.

João Miguel dos Santos é economista e docente universitário na província Huíla. A distância de Luanda não dificulta o acesso à informação. “Quer o FMI quer o Governo angolano, principalmente o Ministério das Finanças e o Banco nacional de Angola, de resto, os principais interlocutores na relação com o FMI no quadro desse programa, tinham nas suas páginas alguma informação que permitia aferir o grau de implementação do programa que nos permitiu restaurar a sustentabilidade externa e fiscal”.

Olhando de forma muito concreta, esse mestre em Finanças pela Universidade do Porto destaca a consolidação fiscal, “uma vez que o Governo geriu o OGE com fortes medidas de restrição do lado da despesa, sendo de destacar em termos de receita pública a introdução do IVA”. João Miguel dos Santos refere que, “do ponto de vista monetário, devemos destacar a flexibilização da taxa de câmbio, sobretudo o choque cambial ocorrido em Outubro de 2019”.

Do lado do Governo, houve ainda a reforma dos subsídios que acabou por não ser concluída fruto da degradação das condições sociais.

“O programa de transferência de rendas Kwenda é no fundo uma almofada e uma transferência da modalidade de subsídios que existem na economia hoje. O mais gravoso deles, para as contas públicas, é o subsídios aos combustíveis”, destaca.

Ao longo do programa, o Governo Angolano ensaiou um novo tarifário para os serviços de água e energia, mas as empresas públicas desses sectores, como estiveram tão habituadas aos subsídios, agora enfrentam sérias dificuldades, o que é visível nas greves que ocorrem com frequência na EPAL bem como as manifestações de descontentamente na ENDE.

“Embora o Kwenda esteja a ser financiado com recursos do Banco Mundial, não acredito que venha a ser difícil para o governo angolano avançar com novas modalidades de financiamento, principalmente com a substituição dos biliões que actualmente são gastos com o regime de subsidiação aos combustíveis. Estes valores não só financiariam vários programas como o PIIM, como ainda financiariam o próprio KWENDA”. José Miguel dos Santos defende ainda um alargamento do número de beneficiários do Kwenda e a aceleração da componente de integração económica, evitando qualquer dependência.

Não se podia esperar que o Programa com o FMI resolvesse todas as distorções macroeconómicas acumuladas na última década. Por isso, todos os cidadãos sentem diariamente a preocupação com a inflação, que atingiu mais de 25%, impulsionada por factores do lado da oferta, que se fizeram sentir em todo o mundo, relacionados com os efeitos da pandemia e agora também com os efeitos do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e o comportamento das commoditites nas bolsas.

“Há uma grande expectativa sobre o comportamento da inflação em 2022. O Governo acredita que essa deve diminuir gradualmente a partir de 2022, eu acredito que deverá situar-se entre os 18 e os 25 por cento”.

Mas o rigor da gestão fiscal contínua permitiu um excedente global substancial em 2021, enquanto os preços mais altos do petróleo estão a apoiar um excedente da conta corrente. Em entrevista à RNA há poucos dias, a ministra das Finanças advogou o compromisso com a dívida bem como o reforço do tesouro, permitindo-lhe estar em condições de honrar a sua despesa corrente sem stress.

Não é novidade para ninguém pois obtiveram-se avanços muito importantes nas reformas do sector financeiro, com o reforço da capitalização dos bancos e a melhoria do quadro jurídico para a sua regulação e supervisão.

Resulta daqui que o crescimento económico deverá tornar-se positivo em 2022 – na casa de 1 por cento, advoga o economista José Miguel dos Santos - e atingir cerca de 4% a médio prazo, segundo se lê no relatório de fundamentação do OGE 2022, reforçado pela implementação das reformas estruturais planeadas para o crescimento, situando-se assim acima da taxa de crescimento da população que está estimada em 3%. ;

É evidente que estamos hoje perante uma nova ameaça, que é a guerra entre a Federação Russa e a Ucrânia, que todos desejamos que termine rapidamente e, sobretudo, que não conheça nenhuma escalada.

Balanços do PROPRIV: Falta o filet-mignon

O mandato de João Lourenço conhecou também uma forte redução do peso do Estado na economia. Ora porque estão a diminuir o número de empresas públicas ora porque os próprios subsídios operacionais também devem reduzir.

Um dos vectores é o PRORIV, cujo balanço periódico foi apresentado publicamente no dia 28 de Janeiro pelo presidente do Conselho de Administração do IGAPE, Patrício Vilar que enfatizou o seguinte:

“O PROPRIV tem dois objectivos: financeiro e económico. Como veremos adiante, o económico tem por detrás subjacente uma filosofia que é a redução do peso do Estado na economia. Mas em termos de resultados, acreditamos que o PROPRIV vai aumentar a produtividade e também o emprego”.

Esse é um dos aspectos centrais do PROPRIV – garantir a participação das empresas no processo produtivo dos sectores em que se inserem, dando-lhes maior eficiência e competitividade, num ambiente que é de concorrência internacional, reforçando a produção nacional e, acima de tudo, os postos de trabalho para os angolanos.

A grande conquista do PROPRIV até aqui foi o leilão em bolsa do BCI. “Agora é importante que se perceba o follow-up e se sinta o impacto dessa operação”, numa altura em que se anunciam outras operações de privatização de activos importantes no sector financeiro como são os casos da ENSA, BODIVA e BAI. “Sente-se a agitação por ai, e espero que haja entrada de investidores e capitais estrangeiros, o que será importante para a credibilidade do nosso processo”, enfatiza.

Impostos amigos ou inimigos do investimento

Quando se avançou para a medida de tributação dos elementos das forças de defesa e segurança, passou uma informação que poucos prestaram atenção. Ao lado de Angola, só a Coreia do Norte e o Zimbabwé não tributavam o rendimento dessas forças, por sinal em número expressivo.

“Saúdo a coragem e o suporte político para se conferir mais justiça”, mas é importante que a tributação não asfixie. Deve ser amiga do investimento e promover a redistribuição da riqueza nacional.

José Miguel dos Santos saúda também os avanços que têm sido alcançados pelo Ministério da Economia e Planeamento na implementação do Programa de Reconversão da Economia Informal. Essas pessoas, sejam eles taxistas, vendedores e outros devem dispor de mecanismos de tributação mínima e simples. É por aqui que se consegue cumprir a meta tão falada do alargamento da base tributária.

Ao longo desse mandato de João Lourenço, o tema dos impostos saltou para a agenda diária. Primeiro com o IVA e posteriormente com o IRT. Mas há outros impostos sobre os quais deveríamos prestar uma maior atenção. “Falo particularmente do IP. Não é admissível vermos palácios nas periferias das cidades e também os moradores das centralidades do país sem pagar impostos. Se aquilo é um benefício social, quem não paga ao FFH e não paga impostos deveria perder o acesso e passar-se para quem precisa e pode pagar”, advoga.