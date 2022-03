Ensino Superior e Huawei juntas para garantir formação de talentos

O Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação e a Operadora de Telecomunicações Huawei Angola assinaram, em Luanda, um memorando de entendimento de bolsas de estudo, denominado “Angola National ICT Star”, destinado aos estudantes e professores universitários, para a formação de talentos em Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).

O acordo rubricado, entre a ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria do Rosário Teixeira, e o director da Huawei Angola, Chu Xiaoxin, durante o Fórum Nacional de Ecossistemas de Talentos em TIC de Angola, que decorreu numa das unidades hoteleiras da Ilha de Luanda, visa promover a cooperação no domínio da formação de talentos em TIC, com vista a construir um ecossistema que promova a melhoria da capacitação humana, bem como ajudar a aumentar a capacidade de serviço de TIC.

Segundo a ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria Teixeira Bragança, o Memorando, agora, assinado, demonstra a vontade da Huawei de contribuir na formação da juventude na capacitação em tecnologias de informação e comunicação, que são fundamentais na criação de auto-emprego para os jovens angolanos.