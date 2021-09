ENSA prepara novos produtos de seguros

A Empresa Nacional de Seguros e Resseguros de Angola (ENSA E.P.) admite, para ainda este ano, a apresentação de novos produtos, incluindo soluções digitais, através dos quais prevê manter a liderança do mercado.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração, Carlos Duarte, a empresa vai concluir a primeira fase de privatização até Dezembro 2021, processo que (até 2022) dispersa as acções em leilão na Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) e vai dar corpo a reserva a favor dos trabalhadores.

Carlos Duarte disse mesmo que é previsão subir os prémios ao menos em 15%, podendo, deste modo, chegar quase aos 100 mil milhões Kz, face aos 84,6 mil milhões de 2020.

Com uma quota de mercado de 37%, a seguradora pretende reduzir a cobertura à sinistralidade em 47%.

Quanto às apólices, os dados da Ensa mostram 47.521 em 31 de Dezembro de 2020, com uma tendência de queda geral, pois em 2016 esta mesma rubrica se apresentou com 124.115 apólices emitidas e, em 2019, com 69.703.