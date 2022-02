Eni passa de prejuízos a lucros de 6,96 mil milhões USD em 2021

A companhia petrolífera italiana Eni registou um lucro de 6.128 milhões de euros (cerca de 6,96 mil milhões USD) em 2021, contra um prejuízo de 8.635 milhões de euros (9,8 mil milhões USD) no ano anterior, disse hoje a empresa num comunicado depois da aprovação dos resultados, avança a Lusa.

A Eni também registou um lucro líquido ajustado de 4.740 milhões em 2021, em comparação com um prejuízo de 758 milhões de euros no ano anterior, que considerou “como excelentes resultados graças à disciplina financeira e às reduções de custos implementadas após a crise da pandemia que permitiram tirar pleno partido da recuperação económica em 2021”, disse o presidente executivo (CEO, Chief Executive Officer) da empresa, Claudio Descalzi.

Entretanto, o lucro operacional ajustado (Ebit) foi de 9.667 milhões de euros, contra 1.898 milhões de euros em 2020, mais 409%, no que a empresa destacou ser o seu melhor resultado desde 2012.

O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais do grupo foi de 12.851 milhões de euros, contra 4.822 milhões de euros em 2020, um aumento de 167%, e o endividamento financeiro caiu para 8.987 milhões de euros, contra 11.568 milhões de euros um ano antes.

A produção de hidrocarbonetos da empresa caiu para 1.682 milhões de barris equivalentes de petróleo por dia, baixando 3% face a 2020.

A empresa italiana melhorou os seus resultados no quarto trimestre de 2021 com um lucro líquido de 3.822 milhões de euros em comparação com um prejuízo de 797 milhões no mesmo período do ano passado, enquanto o lucro líquido ajustado foi de 2.110 milhões de euros em comparação com 50 milhões no último trimestre de 2020.

“Em suma, 2021 foi um ano de confirmação da eficácia da estratégia que pusemos em prática desde a pandemia, o que nos permitiu em apenas alguns meses restaurar a estrutura de capital aos níveis pré-crise e, ao mesmo tempo, reforçar o nosso plano de transição”, concluiu.

Estes resultados permitiram à empresa confirmar o dividendo para 2021, já anunciado, de 0,86 euros por acção.