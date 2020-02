ENI encontra crude acima do calculado

“A Eni perfurou com sucesso o Agogo-3, o segundo poço de avaliação da descoberta do Agogo no Bloco 15/06, no offshore de Angola, aumentando em cerca de 40% a estimativa de petróleo existente, que é agora de mil milhões de barris, com potencial adicional a ser testado no sector norte do campo”, anunciou a petrolífera em comunicado.



O documento acrescenta que “o poço Agogo-3 foi perfurado pelo navio Libongos a 1,5 quilómetro a noroeste do poço Agogo-2 e a 4,5 quilómetros a noroeste do poço Agogo-1”, precisando ainda que “o campo Agogo está localizado a aproximadamente 180 quilómetros da costa e a 23 quilómetros do Pólo Oeste (FPSO N’Goma), a uma profundidade de 1.700 metros e atingiu uma profundidade total medida de 4.321 metros”.

Em meados de Janeiro, a ENI já tinha anunciado o início da exploração deste poço petrolífero, sublinhando na altura que tinha alcançado um fluxo de cerca de 10 mil barris de petróleo por dia.

A petrolífera italiana salienta que foi confirmada “a existência de um reservatório de petróleo carregado e conectado também neste sector abaixo de sal da mega-estrutura Agogo” e que “os dados adquiridos indicam uma capacidade de produção superior a 15 mil barris de petróleo por dia”.