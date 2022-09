Endiama prevê lançar bolsa de dados de diamantes

A Empresa Nacional de Prospecção, Exploração, Lapidação e Comercialização de Diamantes de Angola (ENDIAMA) vai criar a base de dados sobre a produção diamantífera do país.

Em declarações à imprensa, à margem da abertura do workshop de Integração de Dados e Informações sobre Projectos Diamantíferos em Angola, que decorre em Luanda, o presidente do Conselho de Administração da ENDIAMA, Ganga Júnior, disse que o processo já está em curso e será implantado através do Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP), bem como o de Aplicativo de Produtos para Processamento de Dados (SAP).

O SAP permitirá fazer o processamento integral de toda a formação técnica, económica, financeira e administrativa das empresas do sector diamantífero. Ganga Júnior garantiu que a Endiama já está a trabalhar para a instalação do SAP.

“A informação geológica é fulcral para a nossa actividade”, frisou realçando que a Endiama, como empresa mineira, tem como ponto de partida, a informação que resulta do processo geológico.