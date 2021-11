Endiama e Al Rosa compram 16,4% das acções da Wargan na Catoca

A Empresa Nacional de Diamantes de Angola (Endiama) e a diamantífera russa Al Rosa oficializaram a compra dos 16,4% da participação da Wargan na Sociedade Mineira de Catoca, ascendendo as suas posições para 41% cada, noticiou a Angop.

Para o efeito, foram pagos à Wargan, na totalidade, cerca de 70 milhões USD (41,4 mil milhões de kwanzas), com capitais próprios da empresa.

O processo de aquisição de participações da Wargan foi anunciado a 21 de Janeiro do ano em curso pela administradora para a Geologia e Desenvolvimento Mineiro da Endiama, Ana Feijó.

Segundo uma nota da diamantífera estatal, com a cessão de 16,4% de quotas da Wargan, a Endiama e a Al Rosa passam a ter participações de 41% na Sociedade Mineira de Catoca, sendo que a LL International mantém a sua participação de 18%.

Dentre outros objectivos, a compra das referidas acções visam reforçar o papel da Endiama, não apenas como operadora e gestora de participações, mas com o papel fundamental, no 'core business', de prospecção, produção, tratamento do minério, lapidação e comercialização, sem descurar a promoção do aumento da produção, o aumento de receitas, de forma a garantir a melhoria da vida dos trabalhadores.

Com o referido negócio, a Sociedade Mineira de Catoca conta com uma estrutura accionista liderada pela Al Rosa e pela Endiama, ambas com uma participação de 41%, mantendo os chineses da LL International Holding BV 18%.