Endiama apresenta resultado positivo de 44,16 mil milhões de kwanzas

A Empresa Nacional de Diamantes de Angola (ENDIAMA) obteve um resultado positivo de 44,16 mil milhões Kz, no exercício económico de 2021, superior em 30,78 mil milhões kz, comparativamente ao período homólogo.

Segundo o “Relatório de Gestão e Contas 2021” da empresa pública de diamantes, o incremento do preço médio do quilate de 138 USD em 2020 para 183 registado no ano passado, contribuiu nos proveitos operacionais em cerca de 41%,.

No ano passado, os custos operacionais totalizaram cerca de 27,4 mil milhões Kz, tendo se registado um aumento de 25%, face ao período homólogo.

Já com o pessoal, as despesas corresponderam a cerca de 69% dos operacionais e aumentaram em 33% em relação ao ano de 2020.

As filiais e associadas tiveram um registo de 63,92 milhões Kz, um aumento “significativo” de 17,03 milhões de dólares comparativamente ao período homólogo.

Contribuíram para estes dividendos a empresa Catoca com 67,19 %, Minas 12,53%, Clínica Sagrada Esperança 9,74%, Chitotolo 8,68%, Somiluana 1,54% e o BAI 0,32%.