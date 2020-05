ENDE recupera mais de 600 milhões de Kz de dívida

A Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade na Huíla (ENDE) recuperou, em 2018, uma dívida de 601 870 265 Kz mediante um programa de negociação com os devedores.

A informação foi avançada esta quinta-feira pelo director do centro de distribuição da ENDE, Lauro Fortunato, notando que o processo de negociação da dívida permite a eliminação de multas e o pagamento parcelar.

Adiantou que o processo tem aderência de entidades públicas, privadas e individuais.

O responsável informou que ainda está pendente uma dívida de 6 443 152 877 Kz, augurando que a mesma seja sanada até 2022 através de acordos de negociação.

Ressaltou que a empresa aposta na divulgação da negociação da dívida com os clientes, mas nota alguma resistência no seu pagamento, o que faz com esse passivo se eleve cada vez mais.

Para além do Lubango, a ENDE na Huíla tem clientes nos municípios da Humpata, Chibia, Quilengues, Matala e Quipungo, consumindo perto de 69 megawatts, quando a necessidade actual fixa-se nos 350 megawatts.