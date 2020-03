ENDE cresce 32% com encaixe de 56 mil milhões Kz em 2019

A aplicação dos novos tarifários e investimentos com recurso a linhas de financiamento externas permitiram à Empresa Nacional de Distribuição de Energia (ENDE) um encaixe de 56 mil milhões de Kwanzas em 2019, um crescimento de 32 por cento face a 2018.

Os dados foram divulgados ontem, no Aproveitamento Hidroeléctrico de Laúca (Malanje), pela presidente do Conselho de Administração da referida companhia, Ruth Safeca, à margem do 10º Conselho Consultivo do Ministério da Energia e Águas (MINEA).

Ruth Safeca admitiu que, apesar do desempenho da cobrança, o incremento de cerca de 90% do tarifário, desde Julho de 2019, causou alguma retracção nos índices de pagamento entre um significativo número de consumidores ao longo dos primeiros seis meses.

As famílias, disse, sentiram algum peso devido a coincidência da aplicação das novas tarifas com a entrada em vigor do Imposto de Valor Acrescentado (IVA), razão pela qual as estatísticas pautaram-se pelo decréscimo substancial dos pagamentos regulares, sobretudo nos primeiros três meses, mas nota-se que a situação tende a voltar ao normal.

Ruth Safeca considera que os clientes aperceberam-se que o aumento do tarifário é intrínseco à melhoria dos serviços prestados e permitiu que a rede de distribuição fosse expandida para novas localidades, o que tem estado a resultar no crescimento do número de clientes.

“Podemos tirar ilações positivas, em virtude do aumento na ordem de 14 por cento da nossa base de clientes”, afirmou a presidente do Conselho de Administração da ENDE, que anunciou a instalação de 800 mil contadores de consumo pré pago, inserida num projecto do Banco Mundial cuja abordagem está em fase final e que vai cobrir grande parte dos nossos clientes que ainda não dispõem deste dispositivo.

Os projectos incluem a reabilitação e expansão das redes para as províncias da Huíla, Huambo e Benguela e outros que ainda necessitam de enquadramento financeiro por estarem amparados pelos Eurobonds, ficando sujeitos às variações macroeconómicas que se verificaram, declarou Ruth Safeca.