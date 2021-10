Empresas turcas assinam acordos com Angola em vários domínios

Seis empresas turcas assinaram nesta segunda-feira, 18, memorandos de entendimento com Angola para o desenvolvimento de projectos na área da energia, indústria, agricultura e formação no domínio da mineração.

Os documentos foram assinados em Luanda no fórum empresarial Angola-Turquia, que contou com os chefes de Estado dos dois países, João Lourenço e Recep Tayyip Erdoðan, cuja visita termina hoje.

No domínio da energia, a Aksa Enerj Uretim pretende juntar-se à Prodel (Empresa Pública de Electricidade de Angola) para a implementação de projectos de produção de electricidade nas províncias de Cabinda, Zaire (Soyo) e Namibe.

A PAK Yatirim associou-se à Rede Nacional de Transporte de Electricidade para um projecto de electrificação na Huíla (projecto de mineração de Cassinga), enquanto a Calik Enerji San Ve Tic AS pretende promover a electrificação da região leste.

A mesma empresa assinou outro memorando, com o Ministério da Indústria e Comércio, para o desenvolvimento de uma fábrica de fertilizantes.

A Tosyali Iron & Steel Angola assinou com o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás um acordo para a formação técnico profissional no domínio da mineração, enquanto a Erisler Gida Sanayi ve Tic. AS rubricou um memorando de entendimento com a Ango Rayan Group para a implementação de uma fábrica de moagem.

A Arasa Investment Limited assinou com a Gesterra um acordo para desenvolver um empreendimento agrícola de grande dimensão para a produção de soja e milho.