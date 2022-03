Empresas russas tentam abrir contas em bancos chineses

Numa tentativa de contornar as sanções, as empresas russas estão a ‘transferir’ as suas contas bancárias para bancos chineses, avança a Lusa.

Há cada vez mais empresas russas a mostrar interesse em abrir contas em bancos chineses, em resposta às sanções económicas que foram aplicadas por causa da guerra na Ucrânia, de acordo com a Reuters, que cita uma fonte familiarizada com o assunto.

“Nos últimos dias, entre 200 a 300 empresas abordaram-nos para abrir novas contas”, disse uma fonte que trabalha na filial de um banco estatal chinês em Moscovo à agência de notícias.

A Reuters conta que a mesma fonte recusou ser identificada, uma vez que não está autorizada a falar com os meios de comunicação social.

Não é clara a procura por contas nos bancos chineses, mas a mesma fonte disse à agência de notícias que muitas das empresas que estão a tentar a transferência têm operações na China.

A invasão russa à Ucrânia entra hoje no oitavo dia, deixando um rasto de morte e destruição, provocando o êxodo de mais de um milhão de pessoas e mobilizando milhares de euros em ajuda militar e humanitária a Kyiv.

A lista de pessoas singulares e colectivas alvo de sanções da UE designadamente congelamento de activos e proibição de viajar para ou pelo espaço comunitário - no quadro da agressão militar russa à Ucrânia ascende já a 702 indivíduos e 53 entidades.