Empresas Públicas saem de prejuízos para lucros de 1,2 biliões Kz em 2021

As empresas públicas registaram um lucro conjunto na ordem dos 1,22 biliões Kz (com imparidades) em 2021, o primeiro resultado líquido positivo agregado dos últimos três anos, de acordo com o relatório agregado do Sector Empresarial Público (SEP), disponibilizados esta semana pelo Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE).

Se considerarmos os lucros sem imparidades (quando o valor real do activo de uma empresa é menor do que o valor que está registado na respectiva contabilidade), o resultado agregado das empresas públicas ascendem os 1,75 biliões Kz. Assim, o Sector Empresarial Público regressa aos resultados positivos, depois de ter um afundanço histórico em 2020 (com prejuízos de 3,30 biliões Kz).

As maiores contribuições saíram do sector dos recursos minerais e petróleo. Com 1,34 biliões (cerca de 2,1 mil milhões USD), a Sonangol foi a empresa que contribuiu para o bom desempenho do Sector Empresarial Público. A maior empresa pública do País, registou o seu melhor resultado desde 2014.

A Sonangol sustenta que este “resultado económico e financeiro substancialmente robusto” se deveu à conjugação de dois factores. Por um lado “um excelente desempenho operacional, como consequência de acções e medidas tomadas ao longo do ano”, entre as quais o rigor financeiro e a redução de custos. Por outro, “o contributo das condições macro-económicas favoráveis”.

Entre estas, destaca-se o preço médio do petróleo bruto que levou as ramas produzidas pela Sonangol a serem comercializadas a 71 USD por barril, que compara com os 41 USD registados em 2020.

Em seguida, depois da Sonangol, no ranking dos maiores lucros do SEP, a Endiama e a Angola Telecom com resultados líquidos na ordem dos 44 mil milhões Kz e 27 mil milhões Kz, respectivamente. Juntas, foram o top 3 dos melhores resultados do SEP em 2021.

Se esticarmos mais a lista dos melhores resultados, constam também a Empresa Pública de Produção de Electricidade (Prodel); Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola (Sodiam); Porto de Luanda; Recredit – Gestão de Activos; Sécil Marítima; Companhia de Bioenergia de Angola (Biocom) e a ENSA Seguros que fecha o top 10.

Apesar dos resultados líquidos positivos agregados, algumas empresas registaram resultados negativos em 2021. Entre elas, o gigante público BPC com prejuízos 83,21 mil milhões Kz, depois de ter protagonizado o pior resultado da história da banca no ano passado, quando contabilizou 524,9 mil milhões Kz de perdas.

Ao lado do BPC, está a companhia aérea de bandeira nacional TAAG e a Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE), com resultados líquidos negativos avaliados em 80,15 mil milhões Kz e 70,68 mil milhões Kz, respectivamente. (Ver gráfico)

TPA, RNA e Edições Novembro receberam os maiores subsídios

Os subsídios à exploração (operacionais) destinados à cobertura de despesas operacionais de 12 empresas do SEP, cifrou-se nos 34 mil milhões Kz no exercício económico de 2021 o que representou uma redução de 1,7% face às transferências realizadas no ano de 2020.

A leitura dos números, espelham a Televisão Pública de Angola (TPA) foi a empresa pública que mais beneficiou, recebeu 9,4 mil milhões Kz (27,7 %) de subsídios operacionais no período em referência, seguida, pelas empresas Rádio Nacional de Angola (RNA), Edições Novembro e ANGOP, com 7,8 mil milhões, 5,3 mil milhões e 3,4 mil milhões Kz, respectivamente, sendo estas empresas pertencentes a tutela sectorial das Telecomunicações, Tecnologias da Informação e Comunicação Social.

Constam também da lista das empresas que receberam subsídios operacionais, os Caminhos de Ferro de Benguela (CFB), Moçâmedes (CFM) e de Luanda (CFL), bem como a Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas (ENNAP), Empresa Nacional de Correios e Telégrafos de Angola (ENCTA), Empresa Nacional de Construções Eléctricas (ENCEL), Gráfica Popular e Ferrangol.

Os que se dizem gestores públicos

Em declarações à imprensa, o presidente do Conselho de Administração do IGAPE, Patrício Vilar, disse que o objectivo principal é reduzir a presença do Estado nas estruturas das empresas e consequentemente a sua intervenção na economia.

Patrício Vilar reconheceu que não obstante os resultados apontarem para uma retoma do sector empresarial público, ainda persistem determinadas variáveis que precisam de ser melhoradas. Uma delas é a existência de um passivo excessivo susceptível de trazer, em si, algum risco fiscal, razão pela qual se faz necessário trabalhar em conjunto no sentido de minimizar estes riscos.

“Os números demonstram que a pior fase foi ultrapassada, mas é necessário melhorar as ferramentas de gestão e a eficiência da nossa gestão. É nesta conformidade que foi aprovado o Roteiro de Reforma do Sector Empresarial Público, em virtude da necessidade de se implementar melhorias do ponto de vista estrutural”.

Entre as inovações do Roteiro de Reforma, Patrício Vilar atribui destaque ao facto de prever a transformação da maioria das empresas públicas em sociedades anónimas, com diferentes modelos de governança, de gestão e outras exigências em termos de recrutamento e selecção de gestores. Por sua vez, o ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, no seu discurso de abertura do Encontro do Sector Empresarial Público sublinhou que o programa de privatizações apresenta resultados satisfatórios.

Mário Caetano, apontou que o Estado angolano privatizou, até ao momento, um total de 89 activos, dos quais 78 por cento do sector produtivo, cujas alienações permitiram arrecadar mais de 926 mil milhões Kz.