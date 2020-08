Empresas Públicas registam prejuízos de 317 mil milhões Kz

As empresas do Sector Empresarial Público (SEP) registaram prejuízos de 317 mil milhões kz em 2019. O Banco de Poupança e Crédito (BPC) foi a instituição que mais prejuízos contabilizou, de acordo com pesquisas feitas pelo Mercado nos relatórios que as empresas apresentaram ao Instituto Nacional de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE).

Subdivididas em dois sectores: financeiro e não financeiro, relativamente ao primeiro, o gigante público (BPC) registou o maior prejuízo atingindo 404,7 mil milhões kz. Como resposta, para salvar o banco, o Ministério das Finanças determinou o resgate antecipado de títulos do BPC no valor de 275,3 mil milhões kz, reembolsáveis por via da emissão de especial de Obrigações do Tesouro (OT), de acordo com o despacho nº11/20 de 14 de julho, do órgão ministerial.

A 31 de Março de 2020, o BPC assinou com a Recredit um contrato de cedência de créditos no montante bruto de 950,97 mil milhões kz, em que o banco cede a Recredit cerca de 80% da sua carteira de crédito malparado, com desconto de 94%, contra a entrega de Obrigações do Tesouro, cujo justo valor era de cerca de 57 mil milhões kz.

Já no sector não financeiro, que acumulou prejuízos de 68,4 mil milhões kz, a Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade, (ENDE) foi a que mais prejuízo registou, com cerca de 54, 7 mil milhões kz.

O auditor independente da ENDE, Ernest & Young Angola (EY), escusa-se de opinar sobre as contas da empresa pública. “Devido à importância dos assuntos (...) não fomos capazes de obter prova de auditoria suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a opinião de auditoria. Consequentemente, não expressamos uma opinião sobre as demonstrações financeiras”, lê-se no relatório.

Em conformidade com o auditor independente, o conselho fiscal é de opinião que o relatório e contas e as respectivas demonstrações financeiras da ENDE não apresenta de forma apropriada e verdadeira a situação económica e financeira da empresa.

Lucros

Em termos de lucros, 27 das 47 empresas do sector não financeiro que apresentaram o relatório e contas ao IGAPE registaram resultados positivos, com destaque para a Empresa Nacional de Diamantes, EP (Endiama) que contabilizou 17,6 mil milhões kz em 2019. No sector financeiro, apenas duas das seis empresas registaram lucros, nomeadamente, a Recredit, SA e o Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA), com 105 e 86 mil milhões kz, respectivamente.

Relativamente aos activos, no sector não financeiro, a Sociedade de Desenvolvimento da ZEE Luanda-Bengo, os Caminho de Ferro de Benguela (CFB) e a Empresa de Produção de Electricidade (PRODEL) representam os maiores activos, com mais de um bilião kz, cada, enquanto a Empresa Nacional de Instalações Especiais (INSTAL) com 9 milhões Kz é a que menos activo tem.

Embora em falência técnica, o BPC destaca-se como a empresa pública do sector financeiro com maior activo, registando mais de dois biliões kz, seguido pelo grupo ENSA, EP com 1,5 bilião kz em activo em 2019.

Prestação de Contas

As empresas foram ordenadas de acordo com a classificação no “Ranking do Mercado”.

As empresas receberam pontos por cada peça integrante do relatório e contas que apresentaram. O Relatório de Gestão, o Balanço e a Demonstração de Resultados e a Demonstração de Fluxos de Caixa valem 1 ponto cada; O Parecer do Órgão de Fiscalização vale 2 pontos; E as Notas do Balanço e da Demonstração de Resultados e o Relatório e Parecer do Auditor Independente valem 2,5 pontos cada.

Depois de apurada a pontuação de cada empresa são-lhe descontados 0,5 pontos por cada reserva apontada pelos auditores independentes

Com base nos pressupostos, num total de 53 empresas, a BODIVA, ENAPP e a Recredit são as que apresentam a melhor classificação, com 10 pontos cada.

Apesar de apresentar todos os requisitos, a ENAPP teve um mal desempenho económico, registando um resultado líquido negativo de 21 milhões kz, um endividamento de 100,3 mil milhões kz e uma rentabilidade negativo do activo (ROA) de 0,3%.

Outras 10 empresas que tiveram boa pontuação, mas foram descontadas um ponto por cada reserva são o BCI, BPC, o CFB, ENSA, FERRANGOL, Grupo ENSA, Porto do Soyo, SGA e ZEE.

Já Aldeia Nova, com dois pontos, foi empresa com menor pontuação, por apresentar simplesmente o Balanço e a Demonstração de Resultados e o parecer do auditor independente, evidenciado três reservas. Em seguida a TCUL com cinco reservas e a Secil Marítima com uma reserva, ambas com quatro pontos.

Constata-se que 27 das 53 empresas não apresentam relatório de gestão, 15 não apresentam o parecer do auditor independente, 14 não apresentam notas as demonstrações de resultados, cinco não apresentam as demonstrações de fluxo de caixa e 25 não apresentam o parecer do órgão do conselho fiscal.