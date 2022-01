Empresas públicas “devem” apresentar contas até 15 de Maio

As empresas públicas devem apresentar os relatórios e contas do exercício económico de 2021 até 15 de Maio deste ano, informou o Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE).

Num comunicado divulgado, recentemente, o IGAPE evoca “os efeitos económicos negativos provocados pela pandemia da COVID-19”, para permitir que as unidades do Sector Empresarial Público (SEP) tenham mais tempo para rever as suas contas.

O IGAPE avança, igualmente, uma prorrogação de 30 dias corridos, até 15 de Junho deste ano, para as empresas que apresentarem contas consolidadas (agregando contas de subsidiárias e/ou participações).

Quanto ao relatório de prestação de contas trimestrais e o reporte do stock de dívidas, a instituição presidida por Patrício Bicudo Vilar dá o prazo de 30 dias até ao final de cada trimestre.

Assim, as empresas devem enviar a informação relativa às Demonstrações Financeiras, nomeadamente o Balanço, as Demonstrações de Resultados e Fluxos de Caixa, em formatos Excel e PDF, e deve ser publicada no website de cada empresa.

O IGAPE reitera que o incumprimento do prazo estabelecido constitui irregularidade na gestão e na execução do mandato.

Entretanto, a transgressão é passível de responsabilização civil e disciplinar, conforme estabelecido no n.º 2 do artigo 18.º do Decreto Presidencial n.º 15/17, de 2 de Fevereiro, que aprova o Estatuto dos Membros dos Órgãos de Gestão e Fiscalização das Empresas Públicas e das Empresas com Domínio Público.

No ano passado, a instituição tinha estabelecido o prazo de 30 de Abril para entrega das contas de 2020.