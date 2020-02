Empresas japonesas reforçam interesse no mercado nacional

A participação de Angola na sétima edição da Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento de África (TICAD 7) que contou com a presença do Chefe do Executivo, João Lourenço, permitiu aumentar o interesse do sector privado japonês no mercado nacional, revelou ontem (sexta-feira) o embaixador do Japão, Hironori Sawada.

De acordo com o emissário japonês, que falava por ocasião da comemoração do aniversario do Imperador do Japão, que teve lugar na residência oficial do embaixador a cimeira de TICAD 7, marcou um passo importante para os dois países entrarem numa nova era de cooperação.

Salientou que os sectores públicos e privados de ambos países têm desenvolvido esforços para dinamizar as relações político-económicas, tendo como testemunho um vasto leque de resultados dentre os quais se destaca o recente acordo assinado para a implementação do Projecto Integrado da Baia do Namibe, a ser desenvolvido pela Toyota Tsusho e TOA Corporation avaliado em 600 milhões USD.