Empresas americanas interessadas em investir em Angola

Pelo menos 16 empresas americanas estão interessadas em investir em Angola com objectivo de criar empregos e transferência de tecnologia, cujos contratos estão a ser negociados com as autoridades angolanas, informou, esta segunda-feira, 02, o embaixador dos Estados Unidos da América (EUA) em Angola, Tulinabo Mushingi.

Tulinabo Mushingi adiantou que caso se efective um contrato com uma das empresas norte-americanas ela trará tecnologia, vai formar os angolanos, garantir empregos locais, mas "é preciso que haja transparência nos contratos celebrados”, disse a saída de audiência com o Ministro do Interior, em Luanda.

Entretanto, advertiu que os acordos rubricados devem ser cumpridos na íntegra e permitir que se faça o que está estabelecido.