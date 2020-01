Empresários visitam futuro local da Refinaria do Soyo

Os representantes aproveitaram a sua estada na cidade petrolífera do Soyo para se inteirarem igualmente do funcionamento da Central do Ciclo Combinado e do porto local.

O presidente da Comissão Executiva da Sonangol Refinação, Joaquim Soares Kiteculo, disse no final que a visita dos representantes faz parte das etapas do programa de concurso público que está na fase de preparação e apresentação das propostas, que em princípio serão entregues até Março próximo.

A construção da refinaria do Soyo consta de um programa que prevê também a edificação de instalações do género em Cabinda, com capacidade para 60 mil barris/dia e outra no Lobito (província de Benguela), com capacidade para 200 mil barris por dia.

O programa prevê, ainda, a recuperação e modernização da Refinaria de Luanda, que deve quadruplicar a capacidade de produção de 300 para 1200 toneladas anuais.