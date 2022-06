Empresários optimistas sobre a economia angolana pela segunda vez consecutiva

Os empresários mostraram-se optimistas quanto à perspectiva da economia nacional no curto prazo, pela segunda vez consecutiva, depois de mais de seis anos no vermelho, revela o indicador de Conjuntura Económica às Empresas do primeiro trimestre de 2022, recentemente divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Nos primeiros três meses deste ano, o Indicador de Clima Económico (ICE) fixou-se em 6 pontos, ou seja, os empresários que tinham perspectivas positivas sobre a evolução da economia no curto prazo excediam aos com perspectivas negativas em 6 pontos percentuais.

O ICE melhorou 5 pontos percentuais ao sair de 1 (no quarto trimestre de 2021) para os referidos 6 pontos no primeiro trimestre de 2022.

O respectivo índice começou a descer no quarto trimestre de 2014, penalizado pela queda do preço do petróleo, entrando em terreno negativo no terceiro trimestre de 2015 e bateu no fundo com menos 34 pontos no segundo trimestre de 2016, o valor mais baixo desde que o indicador começou a ser calculado no terceiro trimestre de 2008.

Seguiu-se uma recuperação até -4 pontos no quarto trimestre de 2019 e nova descida para um mínimo de 24 pontos negativos no terceiro trimestre de 2020 devido à COVID-19. No último trimestre de 2020 o pessimismo voltou a baixar. Em 2021 o ICE evoluiu positivamente em comparação com o período homólogo e passou a situar-se acima da média da série e em terreno positivo.

Para o director do Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola (CINVESTEC), Heitor Carvalho, o optimismo no seio dos empresários reflecte o momento positivo resultante dos preços do petróleo, gás e diamantes, devido, primeiro, ao levantamento das restrições sanitárias em consequência da COVID-19, depois a invasão da Rússia à Ucrânia.

“Os preços geraram um excedente de divisas no mercado cambial que fez apreciar o Kwanza, os produtos importados tornarem-se baratos e acessíveis. Além disso coincidiu com o fim de grande parte das restrições sanitárias. Fim das restrições e importações baratas geram optimismo”, sustentou.

O coordenador do Centro de Investigação Económica e Social da Universidade Agostinho Neto (UAN), Fernandes Wanda, afirmou que o optimismo dos empresários se deve ao facto de o País estar num ano eleitoral e a história mostra que nesses momentos o Governo paga os atrasados e aumenta as despesas.

Face às eleições, acrescentou o também economista, o aumento verificado no preço do petróleo e as recentes medidas expansionistas do Banco Nacional de Angola, BNA, (expansão do M2 em Abril e redução do coeficiente das reservas obrigatórias em moeda nacional de 22% para 19%), contribuíram para o optimismo dos empresários.

O ICE mede a confiança dos gestores e empresários abrangidos pelo inquérito de Conjuntura Económica às Empresas, designadamente a indústria extractiva, indústria transformadora, construção, comércio, comunicação, turismo e os transportes.

Maior parte dos sectores em análise, aponta o relatório, apresentou tendência e evolução homóloga positiva e Conjuntura Económica às Empresas favorável, com excepção da construção que continua no vermelho.

De acordo com o documento divulgado pelo INE, a insuficiência da procura, dificuldades financeiras, excesso de burocracia, constantes avarias mecânicas de equipamentos, falta de mão-de-obra especializada e as regulamentações estatais constituem as principais limitações enfrentadas pelas empresas inquiridas.

Optimismo vs investimento

Os especialistas ouvidos pelo Mercado defendem que o optimismo dos empresários por si só não constitui um elemento suficiente para o aumento de investimentos.

O economista Carlos Padre, declarou que só é possível criar investimentos com empresariado optimista. “Aliado ao optimismo tem de haver instrumentos que realmente funcionem e sejam levados até ao fim. No caso do financiamento, tem de ser permanente, não podemos estar sempre ao reboque de programas pontuais”.

Afirmou ainda que o País passou por vários programas destes e apela para a necessidade de haver coerência, no sentido de os programas estarem atrelados a linhas de crédito que a banca comercial deverá estar empenhados.

“Acredito que o Estado deve pensar seriamente nos programas de financiamento de médio e longo prazo para que realmente financiem o sector não petrolífero, no âmbito do desafio da diversificação da economia”, acrescentou o economista.

Fernandes Wanda (também economista) afirma que não se verifica melhoria nas infra-estruturas produtivas (polos industriais, perímetros irrigados e estradas), o que condiciona o aumento de investimento apesar do optimismo.

O responsável do CINVESTEC afirmou que as actuais taxas de câmbio à produção interna perde competitividade. O investimento será canalizado, como foi no passado recente quando o preço do petróleo subiu, para negócios suportados nos baixos preços de importação com pouco valor acrescentado e baixos custos de saída.

Ainda em relação ao investimento, o economista Augusto Fernandes afirma que os empresários e os agentes económicos vivem de espectativas que podem mobilizar investimento ou criar condições para haver desinvestimento.

Os que mais cresceram

Os dados do INE apontam que os empresários mais optimistas são do sector do turismo com o indicador de confiança a fechar o primeiro trimestre nos 9,4 pontos, registou assim a saída do terreno negativo, onde esteve desde o segundo trimestre de 2015, tendo se verificado o valor mais baixo no primeiro trimestre de 2016 quando se fixou nos -55 pontos.

O turismo foi afectado pelas medidas impostas para conter a propagação da COVID-19. Especialistas defenderam que o levantamento da cerca sanitária, bem como o alívio das medidas adoptadas contribuíram para o optimismo nos empresários do sector.

“O sector do turismo em Angola é afectado pelo crescimento do PIB, visto que grande parte dos turistas que visitam o País são empresários. À medida que a COVID-19 obrigou a uma limitação na circulação de pessoas e bens, os negócios em todo o mundo sofreram redução no volume de actividade. Com a retoma das actividades o sector começa a dar sinais de melhoria” afirmou Augusto Fernandes.

No período em análise, o inquérito aponta igualmente para um crescimento nos sectores da indústria extractiva (em que os optimistas venceram os pessimistas em 7 pontos) e a transformadora (fixou-se nos 5 pontos).

O sector da comunicação saiu de 22 para os actuais 23 pontos. Também afectado pela pandemia da COVID-19, o sector dos transportes os optimistas venceram em 12 pontos face aos anteriores nulos registado no quarto trimestre de 2021.

Construção em terreno negativo há 12 anos

O inquérito aponta que a confiança das empresas construtoras tem apresentado um comportamento negativo desde o primeiro trimestre de 2010, tendo registado no quarto trimestre de 2015 a maior redução de 74 pontos e um máximo de 59 pontos no primeiro trimestre de 2009.

O ICE no primeiro trimestre de 2022 fixou-se nos 5 pontos negativos, sendo o sector que menos cresceu entre os setes analisados pelo INE.

Segundo ainda o relatório, a falta de materiais, o nível elevado das taxas de juros e a insuficiência da procura foram os principais constrangimentos apresentados pelo sector. O excesso de burocracia e a deterioração das perspectivas de venda similarmente constrangeram as empresas.

Augusto Fernandes disse que o sector da construção civil se mantém pessimista por causa da dependência aos sectores das obras públicas e da construção de habitações, ambos se encontram paralisados desde 2017, altura em que a economia entrou num ciclo de recessão.

Heitor Carvalho lamentou o facto de não existir um sector formal de construção civil para a classe média e baixa no País. Toda a construção formal são obras públicas, incluindo centralidades, e habitação de luxo.

O economista Carlos Padre acredita que o sector da construção poderá apresentar resultados animadores tendo em conta o aviso nº 9/22 de Abril do BNA que veio aumentar o crédito à habitação.

O que fazer para melhorar o sector

Heitor Carvalho apela para a necessidade de se resolver o problema do acesso legal e seguro aos terrenos de construção, promoção dos promotores imobiliários e simplificação das regras da actividade para que a construção possa sair da actual semi-legalidade e desenvolver-se de forma massiva.

“É necessário titular terrenos e casas, bem como promover o crédito à habitação. Neste momento, os bancos exigem o registo predial, que (quase) nenhum terreno tem, e um vínculo laboral sem termo certo, que só existe no Estado e algumas grandes empresas”, acrescentou o especialista.

Fernandes Wanda é de opinião que a questão do registo/direito de propriedade precisa ser resolvida para que o sector privado possa impulsionar o crescimento do sector da construção.

De acordo com o documento, apesar da tendência negativa do Indicador, a Conjuntura Económica às Empresas comerciais é favorável, pois o indicador evoluiu em relação ao período homólogo e permaneceu acima da média da série.

No sector do comércio, aponta o inquérito, os comerciantes continuam optimistas com 11 pontos, sobre a evolução da economia, apesar de apresentar uma diminuição de 4 pontos percentuais quando comparado com o quarto trimestre de 2021, em que os optimistas excediam os pessimistas em 15 pontos.

O sector estava em terreno negativo desde o segundo trimestre de 2015 (aproximadamente 6 anos), quando se fixou nos -12 pontos, tendo atingido -43 pontos no primeiro trimestre de 2020, o valor mais baixo desde que o indicador começou a ser calculado no terceiro trimestre de 2008.