Empresários namibianos pretendem maior cooperação

O governador da região namibiana do Zambezi, Laurence Sampofu anunciou, ontem Terça-feira, na cidade de Menongue, província do Cuando Cubango, que vários empresários do País pretendem estabelecer uma cooperação com os homens de negócios angolanos, nos domínios da agricultura, pecuária, turismo, ambiente, pesca e produção de derivados de carne, para o fortalecimento da relação e o crescimento da economia dos dois países.

Ao intervir no colóquio sobre a “Avaliação do estado actual das relações bilaterais na fronteira do Cuando Cubango com as regiões namibianas do Kavango East, Kavango West, Otjozondjupa e Zambezi”, disse que outras áreas de interesse de empresários são a exploração das áreas de conservação animal, produção de milho, cana-de-açúcar, arroz, batata, massango, massambala, ginguba, trigo e frutas diversas.

Segundo o Jornal de Angola, o chefe da delegação namibiana, Laurence Sampofu Sampofu afirmou que o seu País tem um plano de cooperação com Angola muito simples, que elevará o fortalecimento da coadjuvação bilateral em vários domínios e procura de empresários angolanos do ramo de produção alimentar para o apoio ao programa de combate à fome e à pobreza.

Laurence Sampofu disse que as regiões do Kavango East, Kavango West, Otjozondjupa e Zambezi, possuem cinco rios potencialmente com bastante água e terras férteis que bem explorados poderão contribuir para a produção de diversas culturas para a redução da fome e o combate a má nutrição dos povos dos dois países.

Disse ainda que a Namíbia necessita de experts angolanos do sector das águas, para que possam ajudá-los a resolver os problemas das cheias e a construção de furos de água nas, onde há problemas de seca.