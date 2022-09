Empresários mais optimistas sobre a economia, sector da construção no vermelho há mais de 12 anos

Os empresários e gestores mostraram-se optimistas quanto à perspectiva da economia nacional no curto prazo, pela terceira vez consecutiva, depois de mais de seis anos no vermelho, revela o Indicador de Conjuntura Económica às Empresas (ICEE) do segundo trimestre de 2022, recentemente divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Apesar do optimismo que se verifica no seio dos empresários angolanos, apontam os dados divulgados pelo INE, a confiança das empresas construtoras tem apresentado um comportamento negativo desde o primeiro trimestre de 2010, o que perfaz um total de mais de 12 anos no vermelho.

O Indicador de Clima Económico (ICE) no sector da construção fixou-se nos 7 pontos negativos, isto é, os empresários que tinham perspectivas negativas sobre a evolução da economia no curto prazo excediam os que tinham perspectivas positivas em sete pontos percentuais, no segundo trimestre de 2022, como se pôde compreender nos dados do relatório.

De acordo com o estudo do INE, a construção é o sector que menos cresceu no segundo trimestre deste ano. No quarto trimestre de 2015 o ICE registou a maior redução de 74 pontos e um máximo de 59 pontos no primeiro trimestre de 2009, desde que o indicador começou a ser calculado no terceiro trimestre de 2008.

No segundo trimestre de 2022, o pessimismo no sector da construção aumentou em 2 pontos quando comparado com o registado nos três primeiros meses deste ano, ao sair de 5 pontos negativos para -7, contrariando a tendência ascendente dos últimos trimestres.

Na opinião dos empresários, aponta o relatório, as obras públicas representaram cerca de 64% das obras realizadas no período em análise, quando comparado com o mesmo período de 2021, verifica-se um aumento de 0,4 pontos percentuais.

Segundo ainda o relatório, a pouca procura e a falta de materiais, foram os principais constrangimentos do sector no período em referência. Observou-se também que a deterioração das perspectivas de venda e o nível elevado da taxa de juros influenciaram negativamente na actividade das empresas do sector da construção.

A causa das coisas

Para o coordenador do Centro de Investigação Económica e Social da Universidade Agostinho Neto (UAN), Fernandes Wanda, o sector da construção segue o ciclo da economia: “Cresce quando a economia cresce e contrai quando esta entra em recessão”.

O também economista acrescenta que em tempo de crise as pessoas dedicam os poucos recursos disponíveis na compra de bens e serviços essenciais. Daí o pessimismo em anos de sucessivas recensões económicas.

Fernandes Wanda afirma ainda que o sector da construção em Angola precisa deixar de depender do investimento público.

“Nota que esse pessimismo manteve-se apesar do PIIM, que num contexto de crise deveria ser uma medida contra cíclica capaz de reverter o quadro, dinamizar o sector. Isso significa que o PIIM não conseguiu dinamizar o sector durante a crise”, apontou.

Segundo o investigador, o sector privado só vai contribuir para a dinamização do sector da construção quando a economia estiver em expansão.

Por sua vez, o economista Carlos Lumbo, afirma que o comportamento do sector da construção se deve ao facto de em Angola a relação entre a evolução da conjuntura e as condições do sector ser “relativamente fraca”.

O economista concorda com a opinião de Fernandes Wanda ao afirmar que fica-se com a impressão de que quando a economia entra em crise, o sector vai-se logo abaixo, mas quando a economia recupera, o sector reage com letargia.

Para Carlos Lumbo, o sector da construção apresenta problemas de ordem estrutural do lado da oferta e do lado da procura.

“Do lado da oferta, persistem as dificuldades e a demora na obtenção de documentos necessários, como títulos de propriedade e licenças de construção, o que propicia a prática do suborno; quanto ao lado da procura, temos a crónica retracção do sistema financeiro, o qual se deve ao elevado risco geral de crédito que por aqui perdura”, acrescentou.

O que deve ser feito

Para melhorar o sector da construção, Fernandes Wanda afirmou que se deve facilitar o processo de registo de propriedade e conceder títulos de propriedade a quem tem direito.

Lamentou que os agentes económicos neste sector reclamam das dificuldades no registo da propriedade, que poderia igualmente dinamizar o sector (facilitando o acesso ao crédito, já que o imóvel poderia ser usado como colateral).

As pessoas acabam por não investir numa propriedade muitas vezes, aponta, porque não têm garantias reais de que quem está a vender é o verdadeiro dono e, em outros casos, porque o comprador não consegue registar o imóvel em seu nome depois de efectuar a compra.

“É importante esclarecer que estas dificuldades são criadas por quem governa, já que a decisão de não conceder títulos de propriedade (que depois inviabiliza o crédito), é política. Outra solução seria o Executivo definir que o Título de Concessão de uso possa ser usado como garantia”, sustentou.

Já Carlos Lumbo aponta como solução a melhoria dos serviços de tramitação dos pedidos de licença de construção, redução da burocracia e, por outro lado, reforma em vários domínios que concorrem para a redução do risco geral de crédito, a título de exemplo: a questão de constituição e execução de hipotecas, o tratamento judicial de litígios de crédito e outras questões similares que estão legisladas mas têm de ser regulamentadas e fomentadas.

Ainda segundo o INE, em termos globais, a confiança dos empresários registou o valor mais alto dos últimos 29 trimestres consecutivos, confirmando que o clima de negócio no País é favorável.

De Abril a Junho, o indicador subiu dos 6 pontos no primeiro trimestre de 2022 para os 10 pontos no segundo trimestre do ano em curso. Há cada vez menos empresários com respostas negativas em relação à evolução da economia, pelo que agora há mais empresários optimistas em relação aos pessimistas.

O respectivo índice começou a descer no quarto trimestre de 2014, penalizado pela queda do preço do petróleo, entrando em terreno negativo no terceiro trimestre de 2015 e bateu no fundo com menos 34 pontos no segundo trimestre de 2016, o valor mais baixo desde que o indicador começou a ser calculado.

Seguiu-se uma recuperação até -4 pontos no quarto trimestre de 2019 e nova descida para um mínimo de 24 pontos negativos no terceiro trimestre de 2020 devido à COVID-19. No último trimestre de 2020 o pessimismo voltou a baixar. Em 2021 o ICE evoluiu positivamente face ao período homólogo, passando a situar-se acima da média da série e em terreno positivo.

O ICE mede a confiança dos gestores e empresários abrangidos pelo inquérito de Conjuntura Económica às Empresas, designadamente a indústria extractiva, indústria transformadora, construção, comércio, comunicação, turismo e os transportes.