Empresários lusófonos querem CPLP a liderar a economia em 20 anos

“A nossa meta, nas próximas duas décadas, é ser a comunidade líder no planeta Terra na parte económica. Temos condições para tal, desde recursos naturais, posição geoestratégica e geopolítica, temos as pessoas”, afirmou hoje Salimo Abdula.

O líder da Confederação Empresarial da CPLP falava em Ponta Delgada, no lançamento da delegação regional açoriana do grupo, que será liderada por Luís Metello, e na assinatura de protocolos de colaboração com a Federação Agrícola dos Açores, Câmara do Comércio e Indústria dos Açores, Universidade dos Açores e Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores.

O presidente da confederação apontou como sectores estratégicos o turismo, fundamental para gerar emprego, a área energética, em que se estima que, em 20 anos, a CPLP tenha um peso de 25 a 27% da produção mundial, e o posicionamento da CPLP como “um dos maiores produtores de alimentos para o planeta”.