Empresários e gestores iniciaram 2021 menos pessimistas

Os gestores e empresários angolanos estão menos pessimistas sobre as perspectivas da economia angolana no curto prazo pelo segundo trimestre consecutivo, com destaque para os do sector do comércio onde os optimistas excedem os pessimistas pela primeira vez em seis anos, revela o Indicador de Clima Económico (ICE) do I trimestre de 2021 recentemente divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Nos primeiros três meses deste ano, o ICE fixou-se em nove pontos negativos, ou seja os empresários que tinham perspectivas negativas sobre a evolução da economia no curto prazo excediam os que tinham perspectivas positivas em nove pontos percentuais. Apesar de continuar em terreno negativo, o ICE melhorou sete pontos, de -16 pontos no IV trimestre de 2020 para os referidos -9 pontos no primeiro trimestre deste ano.

O ICE começou a descer no quarto trimestre de 2014 penalizado pela descida do preço do petróleo entrou em terreno negativo no terceiro trimestre de 2015 e bateu no fundo com menos 34 pontos no segundo trimestre de 2016, o valor mais baixo desde que há registos. Seguiu-se uma recuperação até -4 pontos no quarto trimestre de 2019 e nova descida para um mínimo de 24 pontos negativos no terceiro trimestre de 2020 devido à COVID-19. No último trimestre de 2020 o pessimismo voltou a baixar tendência que se prolongou nos três primeiros meses do ano.

O ICE é a média dos indicadores de confiança dos gestores e empresários dos sete sectores abrangidos pelo inquérito de Conjuntura Económica às Empresas, nomeadamente a indústria extractiva, indústria transformadora, construção, comércio, comunicação, turismo e os transportes.

Dos sete sectores abrangidos pelo inquérito de conjuntura só no comércio é que os empresários e gestores optimistas ganham aos pessimistas. Na comunicação regista-se um empate e nos restantes cinco sectores vencem os pessimistas. Insuficiência da procura, dificuldades financeiras, excesso de burocracia, avarias mecânicas de equipamentos, dificuldade na obtenção de crédito bancário, nível elevado de taxas de juro foram as principais limitações enfrentadas pelas empresas inquiridas.

Como referido, o comércio é o único sector com indicador de confiança positivo. Os comerciantes optimistas sobre a evolução da economia excedem os pessimistas em seis pontos percentuais, quando no quarto trimestre os pessimistas ganhavam aos optimistas por um ponto.

O sector estava em terreno negativo desde o segundo trimestre de 2015 (aproximadamente 6 anos), quando se fixou nos -12 pontos, tendo atingido -43 pontos no primeiro trimestre de 2020, o valor mais baixo desde que o indicador começou a ser calculado no terceiro trimestre de 2008.

De acordo com o inquérito, a evolução positiva do indicador em relação ao período homólogo resultou de avaliações positivas quer sobre a actividade actual quer sobre as perspectivas. As empresas que revelam limitações de actividade desceram de 92 para 79. As medidas apresentadas pelo Executivo para a melhoria do ambiente de negócios nomeadamente o acesso às divisas; a moratória no pagamento do IVA; bem como a melhoria do acesso ao crédito que incidem sobre as garantias de crédito, e a eliminação da necessidade de alvará comercial, entre outras, contribuíram para o aumento da confiança dos empresários do sector do comércio, disse ao Mercado o economista Eduardo Manuel.

“Apesar da confiança dos empresários do sector do comércio ter aumentado, ainda não atingiu o nível desejado”, ressalvou o especialista. O excesso de burocracia, a insuficiência da procura, a ruptura de stocks, as dificuldades financeiras e os preços de venda demasiado elevados, foram as principais queixas apresentadas pelos comerciantes.

Sem surpresa por serem um dos principais sectores afectados pela COVID-19, os gestores e empresários dos transportes continuam a ser os mais pessimistas. “Os transportes viram-se obrigados a reduzir a sua lotação, que por sua vez provocou uma diminuição significativa nas receitas das empresas que operam no sector”, explica Eduardo Manuel. “As receitas operacionais estão abaixo dos custos. Com os preços actualmente praticados pelo sector, a procura não tem sido suficiente para se atingir o nível mínimo necessário para o equilíbrio das receitas e despesas das empresas do sector”, precisa.

O indicador de confiança do sector dos transportes fixou-se em -25 pontos no primeiro trimestre de 2021, ainda assim uma recuperação de 12 pontos face aos -37 do quarto trimestre de 2020, o pior registo desde que o indicador começou a ser calculado no terceiro trimestre de 2008. O inquérito aponta a insuficiência da procura, as dificuldades financeiras, o excesso de burocracia, regulamentações estatais, concorrência e as dificuldades na obtenção de créditos bancários como sendo os principais constrangimentos do sector dos transportes.

Explicador:

O que é o Indicador de Clima económico

O indicador de clima económico (ICE) publicado no âmbito do inquérito de Conjuntura Económica às Empresas realizado trimestralmente pelo Instituto Nacional de Estatística corresponde à média dos indicadores de confiança (IC) de sete sectores de actividade, nomeadamente indústria extractiva, indústria transformadora, construção, comércio, comunicação, turismo e os transportes. Os IC são indicadores avançados, reflectem a opinião dos empresários e gestores dos sete sectores sobre o desempenho dos respectivos sectores no curto prazo.

Os resultados são apresentados sob a forma de saldos de respostas extremas. Um registo positivo significa que os gestores e empresários com opinião positiva sobre a evolução da economia no curto prazo excedem em “x” pontos percentuais os que têm perspectivas negativas. Um registo negativo quer dizer que os pessimistas ganham aos optimistas.

O inquérito envolve 1 638 empresas distribuídas nas 18 províncias, cujos gestores e empresários são convidados a dar opinião sobre a actividade actual e perspectivas de curto prazo, em geral, e, em particular, sobre encomendas, vendas, exportações, stocks e emprego, entre outras variáveis, e também sobre as principais limitações que enfrentam.