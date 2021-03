Empresários e gestores encerram 2020 menos pessimistas

Os gestores e empresários estão menos pessimistas sobre as perspectivas da economia angolana no curto, revela o Indicador de Clima Económico (IC) que subiu no IV trimestre depois de três trimestres consecutivos em quebra.

Medido pelo saldo das respostas extremas, o ICE divulgado esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) subiu 8 pontos de -24 pontos no III trimestre de 2020 para -16 no IV. Ou seja, no último trimestre do ano passado os gestores e empresários que previam uma evolução negativa da economia no curto excediam em 16 pontos percentuais (pp) os empresários que previam uma evolução positiva, contra 24 pp no trimestre anterior.

Apesar da melhoria do final do ano, o ICE encerrou 2020 pior do que 2019, quando os gestores e empresários pessimistas excediam os optimistas em apenas 4 pp. O ICE está em terreno negativo desde o III trimestre de 2015 quando se fixou nos -9 pontos tendo atingido um mínimo de 34 pontos no II trimestre de 2016.

O ICE é a média dos indicadores de confiança dos gestores e empresários dos sete sectores abrangidos pelo inquérito de Conjuntura Económica às Empresas, nomeadamente a indústria extractiva, a indústria transformadora, a construção, o comércio, a comunicação, o turismo e os transportes.

De maneira geral, todos os sectores em análise apresentaram tendência negativa e conjuntura económica desfavorável. A insuficiência da procura, as dificuldades financeiras, o excesso de burocracia, a ruptura de stocks, os preços de venda demasiado elevados e as regulamentações estatais foram as principais limitações enfrentadas pelas empresas inquiridas.

Dos sete sectores analisados os empresários e gestores mais pessimistas são os dos transportes com o indicador de confiança fechar o ano com -37 pontos, o pior registo desde que o indicador começou a ser calculado no terceiro trimestre de 2008. No primeiro trimestre de 2020 a confiança dos empresários dos transportes foi de -8 pontos, no segundo trimestre foi de -20 pontos e no terceiro trimestre foi -30 pontos.

O comportamento negativo do indicador não constitui propriamente uma surpresa já que os transportes foram e continuam a ser dos sectores mais penalizados pelo confinamento com os gestores e empresários do sector a avaliarem negativamente quer a actividade actual, quer as perspectivas de actividade. O inquérito aponta a insuficiência da procura, as dificuldades financeiras e de obtenção de créditos bancários, o excesso de burocracia e a concorrência como principais constrangimentos da actividade das empresas do sector.

Por sua vez, o sector menos pessimista foi o do comércio. Depois de iniciar o ano de 2020 nos 43 pontos negativos, o pessimismo não parou de descer encerrando o ano em -1 ponto.

O inquérito revela que a evolução positiva do Indicador em relação ao período homólogo resultou de avaliações mais positivas sobre a actividade actual e os stocks.

Sobre o Indicador de Clima Económico

O indicador de clima económico corresponde grosso modo à média dos indicadores de confiança dos sete sectores de actividade referidos acima, os quais reflectem a opinião dos empresários e gestores desses sectores sobre o desempenho do respectivo sector no curto prazo.

O inquérito envolve 1 638 empresas distribuídas nas 18 províncias, cujos gestores e empresários são convidados a dar opinião sobre a actividade actual e perspectivas, em geral, e, em particular, sobre encomendas, vendas, exportações, stocks e emprego, entre outras variáveis, e também sobre as principais limitações que enfrentam.

O ICE é publicado no âmbito do inquérito de Conjuntura Económica às Empresas. O inquérito de Conjuntura Económica às Empresas é a nova designação do inquérito de Conjuntura Económica alteração justificada com o facto de existir o inquérito de Conjuntura Económica dos Consumidores e a consequente necessidade de distinguir as duas publicações sem alterar o cerne dos documentos.