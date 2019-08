Empreiteiro do Novo Aeroporto de Luanda será conhecido dentro de 30 dias

O Ministro dos Transportes, Ricardo Abreu, revelou ontem que a empresa que dará continuidade às obras do Novo Aeroporto Internacional de Luanda será conhecida dentro de um mês.

O Ministro fez este pronunciamento à margem da visita de constatação dos Deputados às obras da infra-estrutura.

“O processo de reinício tem um período de seis meses até conseguirmos meter a obra em velocidade de cruzeiro. Espero que estas datas se mantenham”, disse Ricardo Abreu quando respondias às questões apresentadas pelos deputados durante uma visita ao projecto.

O ministro garantiu que o projecto de construção do novo aeroporto está já numa fase avançada de conclusão. Ricardo de Abreu indicou que o Estado já pagou à China International Fund (CIF), empreiteira inicial do projecto, o valor de 1.2 mil milhões USD.

Indicou que há um valor que deve ser pago ao subempreiteiro da CIF no valor de 200 milhões USD. “Se tivéssemos de olhar do ponto de vista financeiro, esse é um valor global do custo actual do aeroporto, adicionando agora a linha de financiamento de 1.4 mil milhões USD para a execução dos trabalhos de conclusão do aeroporto”, afirmou. O ministro considerou o valor de 1.4 mil milhões “bastante” para a conclusão do projecto.

Ricardo de Abreu disse que a paralisação das obras se deveu a questões de carácter técnico, correcções de engenharia e de temáticas da funcionalidade do novo aeroporto.