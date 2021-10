Empregos no Reino Unido atingem recorde

Os empregadores britânicos aumentaram as folhas de pagamento para um recorde em Setembro, pouco antes do fim do esquema de subsídios salariais do governo, potencialmente a encorajar o progresso do Banco da Inglaterra (BoE) em direcção a um primeiro aumento nas taxas de juros pós-pandemia, avançou a Reuters.

O número de trabalhadores registados nas empresas cresceu o maior número já registado em dados que remontam a 2014, um aumento de 207 mil em relação a Agosto.

Os empregadores recorreram as agências de recrutamento para encontrar funcionários e empresas de hotéis e alimentos, criaram empregos à medida que se recuperavam dos bloqueios da COVID-19.

Dados oficiais publicados na terça-feira mostraram que a taxa de desemprego caiu para 4,5% nos três meses até Agosto, de 4,6% no período de Maio a Julho, conforme esperado por economistas em uma pesquisa da Reuters.

O BoE prepara-se para se tornar no primeiro grande banco central a aumentar as taxas desde a crise do coronavírus. A inflação caminha para 4% ou mais - acima da meta de 2%.

Mas, o BoE está a observar quantas pessoas ficaram desempregadas após o fim do programa de licença que subsidiou salários para manter as pessoas empregadas durante a pandemia.

É provável que cerca de 1 milhão de pessoas estivessem no esquema quando terminou em 30 de Setembro, de acordo com uma estimativa do centro de estudos da Resolution Foundation.

Hussain Mehdi, macro e estratego de investimentos do HSBC Asset Management, disse que os dados deixam em aberto a possibilidade de um aumento da taxa do BoE antes do final do ano.

“Um relatório de empregos em Outubro pode abrir a porta para um aumento assim que a reunião de Dezembro”, disse ele.