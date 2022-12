EMIS regista mais de quatro mil casos de fraudes

O administrador Executivo da Empresa Interbancária de Serviços “EMIS”, Duano Silva, revelou, esta terça-feira, que até à data, foram registados 4.587 casos de fraude, contra os 2.294 notificados em 2021.

O gestor afirmou que os roubos e furtos são, geralmente, por descuido ou desatenção das pessoas ao deixarem os cartões não seguros com os PIN (código secreto).

Para se pôr cobro a esta situação, a Emis lançou o projecto “Cidadão Digital” numa parceria com a Bridge Global.

Segundo a CEO da “The Bridge Global”, Leonor Machado, que fez a apresentação do projecto, o “Cidadão Digital” visa promover a utilização segura dos canais digitais.

Fez saber que se trata de uma campanha de sensibilização cívica para as pessoas aumentarem o seu conhecimento sobre o que é cidadania digital. O projecto está orçado em 150 milhões kz.

“Temos um grupo de formadores, que estão familiarizados para ensinar as organizações e as pessoas sobre o que é a cidadania digital”, salientou.

Leonor Machado, disse ainda que o projecto cidadão digital visa promover a utilização segura dos canais digitais e a segurança financeira digital, dando a conhecer as melhores práticas de utilização e formas de evitar as ameaças financeiras com que os utilizadores se confrontam nestas plataformas.

A EMIS pretende, com essa iniciativa, reforçar a confiança no sistema financeiro, promover o uso responsável da tecnologia no mundo virtual e mudar o cenário existente com abordagem de tópicos como cyberbullying, segurança digital, o uso adequado das redes sociais e outros temas, que permitam criar uma maior resiliência à fraudes nos pagamentos.