EMIS nega responsabilidades pelas enchentes nos ATMs

O administrador executivo da EMIS, Joaquim Caniço, afirma que as enchentes verificadas nos ATMs no final de cada mês se deve a questões logísticas sendo os bancos responsáveis pelas mesmas.

De acordo com João Caniço a EMIS, na qualidade de gestora da rede Multicaixa, tem a responsabilidade pelo seu bom funcionamento e segurança. A logística pelos carregamentos de notas e papel é dos bancos, não obstante haver protocolos de monitoramento entre estes e a EMIS no sentido de conhecer-se e informar o estado de disponibilidade de cada caixa automático num determinado momento.

Tem sido notável as enchentes não só no final do mês, mas a cada final de semana, situação que agasta os utentes deste serviço.

De acordo com Eduardo António, as aglomerações que se verificam nos 'multicaixas' vão contra os apelos que as autoridades sanitárias têm feito para prevenção da COVID-19.