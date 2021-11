EMIS apresenta novo programa de transferência instantâneas

A empresa interbancária de serviços (EMIS) apresentou, em Luanda, o novo sistema de transferências instantâneas (STI) que vai permitir o alargamento da inclusão financeira no País.

O STI vai permitir a entrada (faseada) de novos players, de maneira a permitir o time market da nova funcionalidade e acompanhar a evolução do negócio que chega a ser dinâmico.

A EMIS pretende lançar o novo sistema de transferências em três fases. A primeira (a implementar até ao final de 2021), disponibilização da infra-estrutura que iniciará como operação base das transferências instantâneas; a segunda permitirá realizar pagamentos de serviços (cash-in e cash-out) e a terceira vai permitir fazer compras e pagamentos.

André Guerreiro (técnico da EMIS) explicou que poderão participar do STI as instituições financeiras bancárias e não bancárias licenciadas pelo Banco Nacional de Angola (BNA), na condição de prestadoras de serviços, incluindo as fintech e as subsidiárias das operadoras de telefonias móveis.