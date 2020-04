Se os Estados Unidos (e o resto do mundo, por sinal) acabarem em uma recessão que dura mais do que alguns trimestres, as previsões de Wall Street podem muito bem parecer muito optimistas.

Muitas empresas, principalmente retalhistas e restaurantes , estão fechadas, as companhias aéreas , hospitalidade e indústrias automobilísticas foram interrompidas em todo mundo.

Com isso em mente, os ganhos do primeiro trimestre - e do restante de 2020 - provavelmente serão sombrios.

Do ponto de vista do mercado, as acções se recuperaram até agora em abril, na esperança de que o número de mortos por coronavírus possa estar diminuir, de acordo estimativas da FactSet, os lucros das empresas S&P 500 devem cair 10% no primeiro trimestre em comparação com o ano anterior, esse seria o pior desempenho desde uma queda de mais de 15% no terceiro trimestre de 2009, e os analistas estão a prever uma queda impressionante de 20% no segundo trimestre.

As estimativas foram severamente reduzidas para as gigantes Exxon Mobil ( XOM ) e Chevron ( CVX ) , montadoras General Motors ( GM ) e Ford ( F ) e a líder aeroespacial Boeing ( BA ) , informou a FactSet, a esperança é que o ritmo de queda do lucro desapareça na segunda metade do ano, mas os analistas ainda estão a prever que os lucros caíram 8,5% no terceiro trimestre e cerca de 1% no quarto trimestre, afinal, os analistas estão a voar às cegas agora que tantas empresas retiraram suas perspectivas para o resto do ano.

E há um precedente para que as coisas fiquem tão más, durante a Grande Recessão, os ganhos caíram 29% no terceiro trimestre de 2008 (quando o Lehman Brothers faliu) e depois caíram 69% no quarto trimestre daquele ano, os lucros caíram 35% no primeiro trimestre de 2009 e 27% no segundo trimestre desse ano.

Após outra queda acentuada no terceiro trimestre, os lucros mais que dobraram no quarto trimestre de 2019, quando a desaceleração terminou.

Bancos iniciam temporada de ganhos no primeiro trimestre.

A maior parte dos grandes ganhos da próxima semana está no sector financeiro.

Os mega bancos JPMorgan Chase ( JPM ) , Wells Fargo ( WFC ) , Bank of America ( BAC ) e Citigroup ( C ) reportarão seus últimos resultados, espera-se que todos os quatro registrem quedas acentuadas no lucro por acção em comparação com um ano atrás.

Será interessante ver o que este quarteto de bancos - assim como os grandes credores regionais, US Bancorp ( USB ) e PNC ( PNC ) - tem a dizer sobre a demanda por pequenas empresas e empréstimos ao consumidor à luz do surto de Covid-19.

A maioria e os principais bancos se comprometeram a participar do Programa de Protecção de Pagamento da Administração de Pequenas Empresas, e o sector financeiro está em uma forma muito melhor para ajudar a economia agora do que em 2008, os problemas nos bancos foram a raiz dessa crise financeira.

O banco de investimentos Goldman Sachs ( GS ) também divulgará seus últimos ganhos, espera-se que o rei de Wall Street relate uma forte desaceleração da receita porque está a ser solicitado a fazer menos trabalhos em fusões e ofertas públicas iniciais.

E os investidores também terão um vislumbre de como a loucura do mercado no primeiro trimestre está afectar os provedores dos principais fundos negociados em bolsa.

O BlackRock ( BLK ) , o gerente de activos que possui a família iShares de ETFs, e a State Street ( STT ) , que administra os ETFs do sector SPDR, reportarão seus ganhos no primeiro trimestre.