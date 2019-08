Egipto: Taxa de desemprego menor desde 2003

A taxa de desemprego no Egipto caiu para 7,5% no segundo trimestre de 2019, em comparação com 9,9% no mesmo período do ano anterior e 8,1% no trimestre anterior.

Esta é a menor taxa de desemprego desde que séries comparáveis ​​começaram em 2003, já que o número de desempregados diminuiu drasticamente em 781 mil, para 2,09 milhões, enquanto o emprego aumentou em 1.909 mil para 28,1 milhões.

A taxa de desemprego no Egipto teve uma média de 10,79% de 1993 a 2019, atingindo uma alta histórica de 13,4% no terceiro trimestre de 2013 e uma baixa recorde de 7,5% no segundo trimestre de 2019.